Advogados querem suspensão de audiências até conclusão de perícias

Os advogados de defesa dos réus presos em decorrência da Operação Sodoma 2 pediram ontem (26) a suspenção das audiências até que todas as perícias sejam concluídas. Segundo eles, a forma como estão sendo conduzidas as investigações, a operação pode chegar até o número 500 e levar a outras prisões.

Reprodução Promotora reconhece demora em perícias, mas diz que Sodoma 1 está completa

“O delator (César Zílio) que esteve aqui alega que houve outras ações, outras delações. Um fatiamento, como se fosse um salame, uma mortadela. Mas nós sabemos que vão acabar gerando a Sodoma 2, a Sodoma 5, a Sodoma 500. De forma que nós estaremos a falar do mesmo assunto, para as mesmas pessoas”, disse João Cunha, advogado do procurador aposentado Chico Lima.

A promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco destacou que por conta do processo de análise de transferência do sigilo bancário, os bancos demoram a passar os dados. “E também foi dito que estão analisando ainda o material de busca e apreensão. O que de fato demora”, disse a promotora.

Entre os materias faltantes estariam a perícia da suposta invasão no apartamento da tia do ex-secretário Pedro Elias, onde teriam sido furtados os documentos que apresentaria ao MPE. Ele aponta o envolvimento do filho do ex-governador Silval Barbosa, Rodrigo Barbosa, neste episódio.

O advogado de Rodrigo, Bruno Alegria, apontou que há uma "reserva de matéria que não está sendo trazida para apreciação". "Em relação ao Rodrigo, a delegada de polícia deixou claro que existe uma investigação sobre o eventual ou suposto sumiço dos documentos, que é de extremo interesse para a defesa. Não houve resposta nem que não foi apurado", observou Alegria.

A promotora explicou que “todo o material da Sodoma 1 está na Sodoma 1. Agora, o material que revela uma outra conduta, outras pessoas, por exemplo, o senhor Cesar que não tinha nada a ver com aquela investigação, é natural que isso dê origem a uma outra apuração, mas as informações estão lá na Sodoma 1”, completou.

Os requerimentos foram apresentados ao final da audiência realizada nessa sexta (26), na qual foi ouvido o ex-secretário de Administração estadual e ex-presidente do MT-Par César Zílio, um dos delatores do esquema. O interrogatório durou cerca de 7 horas. A Sodoma 2 investiga a aquisição de um terreno por R$ 13 milhões, com recursos supostamente oriundos de pagamento de propina.

Nos abraçamos e choramos, diz Zílio sobre encontro com Nadaf