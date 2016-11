Agentes grevistas se negam a receber presos; 6 dormem no chão do Fórum

Eduarda Fernandes Juiz 11ª Vara Criminal, Jorge Alexandre Martins Ferreira relata situação do sistema penitenciário hoje

Por conta da greve dos agentes do Sistema Penitenciário (Sispen), seis presos tiveram que dormir no chão da carceragem do Fórum de Cuiabá, entre a terça (22) e a quarta (23). Isso porque os agentes não fizeram a remoção e se recusam a abrir os portões das unidades penitenciárias para receber os detentos. A situação foi confirmada pelo juiz da 11ª Vara Criminal, Jorge Alexandre Martins Ferreira, um dos responsáveis pelo setor de custódia do local.

Em entrevista à imprensa na tarde desta sexta (25), o magistrado relatou que no dia em questão, seis pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. “Ficaram esperando um veículo do Sistema Penitenciário vir buscá-los. A pessoa que estava aqui responsável ligou falando: escuta, já é tal hora e cadê? Ninguém veio. Aí que ele se tocou que ia ter que dormir com os presos aqui e os presos ficaram nas carceragens de terça para quarta”, detalha.

Segundo Jorge Ferreira, o gerente da custódia passou a noite junto dos detentos, pois não podiam ser deixados sozinhos no local. Acontece que a carceragem do Fórum, que contém 10 celas, não foi feita para abrigar ninguém durante a noite, tendo em vista que a remoção para as unidades do Sispen ocorre diariamente. Por conta disso, as celas não possuem colchões.

O magistrado ainda comentou que os presos não haviam recebido alimentação naquela noite, entretanto, ao acompanhar a imprensa para conhecer a carceragem, o gerente da custódia informou que os presos receberam comida. “Na quarta nós tomamos todas as medidas judiciais e administrativas possíveis. Fiz uma decisão determinando que os diretores das cadeias públicas e do presídio de Cuiabá, ou qualquer outro agente que lá estivesse, recebesse os presos oriundos tanto da audiência de custódia como todos os presos em flagrante delito que estivessem em delegacia”.

Nesse mesmo dia, o juiz enviou um oficial de Justiça para conduzir os presos às unidades prisionais. “Os agentes sequer abriram o portão das unidades. Abriram tipo uma janelinha, viram que era um oficial com presos e falaram que não iriam receber”. O magistrado conta que mesmo sendo informados que alguém precisava ser notificado, os agentes se recusaram. “A resposta foi: não tem ninguém aqui”. Em seguida, o oficial retornou ao Fórum e certificou o ocorrido.

Na quinta, no final do expediente, foi feita a retirada dos presos e encaminhamento dos mesmos para delegacias. “O que aconteceu com isso, a secretaria estadual de Justiça ficou com as mãos atadas porque ela falou o seguinte: lá dentro do presídio não consigo entrar, tenho que tirar do Fórum, tenho os presos em flagrante delito, o que eu faço? Aí me parece que houve um acordo com os delegados e eles fizeram um remanejamento para diminuir a quantidade de presos nas delegacias”, explica.

Eduarda Fernandes Estrutura pequena da carceragem do Fórum

para comportar presos que passam por audiências

Jorge Ferreira ressalta que a carceragem do Fórum é vinculada ao Sispen, de modo que a responsabilidade pelos presos custodiados é da secretaria estadual de Justiça. Quando os detentos ainda estão sob os cuidados da Polícia Civil, a atribuição é da pasta estadual de Segurança Pública. Ocorre que a Justiça possui orçamento para alimentação, enquanto a de Sesp não. “Como vão garantir a alimentação dos presos nos locais das delegacias, se quem tem isso é a Justiça nas unidades penitenciárias?”, questiona.

De acordo com o juiz, Rondonópolis estava com 28 presos em delegacias e Várzea Grande com 20, até essa quinta. Em Cuiabá, eram 14 custodiados até o momento da entrevista, realizada no início desta tarde.

Outro lado

A reportagem ligou insistentemente para o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado (Sindspen), João Batista, para obter esclarecimentos acerca do ocorrido, no entanto, as chamadas não foram atendidas.

Greve

Os agentes penitenciários de Mato Grosso decidiram paralisar as atividades durante cinco dias. A greve começou na segunda (21) e a previsão é que termine hoje. A categoria reivindica a realização de concurso público, a compra de fardamento (como coletes balísticos e viaturas), além de autorização para pagamento da jornada voluntária.

A Justiça considerou ilegal o movimento dos agentes. A decisão do desembargador Dirceu dos Santos atendeu ao pedido do Governo do Estado para declarar a ilegalidade da greve, considerando que os servidores do Sistema Penitenciário ocupam uma posição diferenciada no âmbito do serviço público.

Mesmo com ameaça de prisão, greve dos agentes penitenciários continua