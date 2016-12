Alan depõe no Gaeco e MP propõe denúncia contra empresário na 2ª

Gilberto Leite/Rdnews Empresário Alan Malouf presta depoimento neste momento no Gaeco ao lado do advogado

O empresário Alan Malouf depõe, na tarde desta sexta (16), na sede do Gaeco, em Cuiabá. Ele chegou sem ser visto pela imprensa e foi interrogado, entre outros, pelo chefe do grupo, Marco Aurélio. Ao entrar no prédio, o promotor revelou à imprensa que o Ministério Público Estadual vai propor denúncia contra Alan, na segunda (19).

“Vamos oferecer denúncia na segunda. Seria inaceitável de nossa parte e incabível oferecer denúncia sem dar oportunidade de ouvi-lo. Então oferecemos a oportunidade do interrogatório hoje”, anunciou.

O promotor também não descarta delação premiada por parte do empresário, contudo, explica que depende da defesa. “Tudo especulação. Não existe nada concreto em relação a isso, se a defesa tiver interesse, nós estamos sempre dispostos a ouvir, e independer exclusivamente deles e do que vem, mas por hora não existe nada”, conclui.

Alan Malouf foi preso nessa quarta (14), por determinação da juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, na deflagração da 3ª fase da Operação Rêmora, denominada “Grão Vizir”, que investiga esquema de propina e fraudes em licitações na secretaria estadual de Educação (Seduc).

O empresário foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

Juíza decreta prisão de Alan Malouf; empresário se entrega no Fórum