Alan diz que não conhece Permínio e admite ter ficado com R$ 260 mil

No depoimento que prestou ao Gaeco na última sexta (16), o empresário Alan Malouf negou conhecer Permínio Pinto ou ter sido responsável por sua indicação ao cargo, o que teria sido feito pelo deputado federal Nilson Leitão juntamente com o governador Pedro Taques (ambos do PSDB).

Malouf detalha esquema na Seduc

Malouf explicou às autoridades que, em virtude de Giovani Guizardi ter sido doador da campanha de Taques, na ordem de R$ 200 mil, o delator pediu para ser apresentado ao então secretário estadual de Educação Permínio (preso na 2ª fase da Rêmora). Alan conta que o encontro ocorreu nas dependências de sua empresa, ocasião em que Giovani teria demonstrado interesse em participar de um projeto chamado “Escola Legal”.

Em seguida, o empresário do ramo alimentício disse que não procurou Permínio para tratar deste assunto e esclareceu que chegou a falar sobre o tal projeto com Guizardi, “mas não houve informação de ilegalidade” e refutou qualquer participação, seja na execução ou recebimento.

Quanto ao ex-servidor público Moisés Dias, Alan informou ao Gaeco que não o conhece, mas soube de participação no esquema por meio de Guizardi. Além disso, observou que “quando Giovani falava no nome de Permínio, sempre fazia questão de ressaltar que a pessoa do deputado federal Nilson Leitão também se beneficiaria economicamente”. Contudo, não sabe se isso aconteceu, de fato, nem mesmo se Leitão chegou a tratar do assunto.

Na sequência, Alan negou ter combinado qualquer detalhe operacional com Giovani, pois “confiava totalmente” nele e detalhou que foi o próprio delator quem lhe contou que tratava detalhes do esquema diretamente com o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), “mas nunca perguntou para Guilherme sobre o esquema”.

O empresário admitiu ter recebido aproximadamente R$ 260 mil de Guizardi, entregues em três ou quatro envelopes. Também revelou que chegou a repassar um envelope com R$ 40 mil para Guilherme Maluf, a pedido de Giovani. Foi quando soube que Guilherme era, supostamente, parte no esquema e que seria o responsável pelas indicações de Moisés Dias e Wander dos Reis para atuar na pasta, sem os quais “não seria possível a concretização do esquema”.

O dono do Buffet afirmou que essa foi a única entrega feita ao parlamentar e se recordou que o deputado não fez questionamentos sobre o dinheiro, apenas “recebeu de forma natural”. Alan negou ter visto Giovani colocar uma caixa de dinheiro no banheiro de sua empresa e ser retirada por Guilherme, conforme dito por Giovani na delação.

Próximo do Natal de 2015, o depoente diz ter sido procurado por Giovani, que o pediu para entregar um envelope com dinheiro do esquema para Permínio, o que foi feito, sem que tomasse conhecimento da quantia. Alan acredita que o esquema perdurou até dezembro do ano passado, pois não se lembra de ter recebido valores do delator depois disso.

Outro lado

O Governo emitiu nota nessa segunda (19) refutando as declarações do empresário e classificou-as como “levianas e absurdas”. Afirmou, neste sentido, que todas as movimentações financeiras da campanha eleitoral de 2014 encontram-se devidamente registradas na prestação de contas do PDT, partido pelo qual Pedro Taques disputou.

O governador e o secretário classificam as declarações de Alan como “uma tentativa sórdida e mentirosa de envolvê-los em ações criminosas das quais jamais tiveram conhecimento, tampouco delas deram ordem ou participaram”, diz trecho da nota.

