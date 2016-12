Alan Malouf entrega bens à justiça e tendência é firmar acordo de delação

Gilberto Leite/Rdnews Fato de Alan Malouf estar entregando bens à justiça é a "senha" que permite concluir que empresário estaria mesmo firmando termo de colaboração premiada, mas regra impede de divulgar a informação

A defesa do empresário Alan Malouf, que depôs na tarde desta sexta (16), na sede do Gaeco, em Cuiabá, emitiu nota à imprensa, e informou que o "empresário já apresentou bens como forma de garantir o juízo para eventual ressarcimento, até que se encerre o processo", conforme descrito em trecho da Nota.

O fato de Alan Malouf estar entregando bens à justiça é a "senha" que permite concluir que o empresário estaria mesmo firmando termo de colaboração premiada. Mas ele não vai confirmar a informação porque uma das regras é, justamente, não divulgar dados sobre a negociação, antes da homologação do acordo.

Alan Malouf foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

O empresário foi preso nessa quarta (14), por determinação da juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, na deflagração da 3ª fase da Operação Rêmora, denominada “Grão Vizir”, que investiga esquema de propina e fraudes em licitações na secretaria estadual de Educação (Seduc).

Na Nota, a defesa do empresário acrescenta que, para Alan, depor "foi importante para poder exercer seu direito constitucional de ampla defesa". A Nota também confirma que o "processo corre em segredo de justiça, o teor do depoimento é sigiloso e as manifestações da defesa ocorrerão somente nos autos do processo".

Denúncias

Apontado como líder da organização criminosa, o ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, preso em 20 de julho deste ano, depôs na quinta (15), admitiu ter recebido propina e afirmou que as denúncias sobre o esquema de fraude nas licitações de obras na Seduc são parcialmente verdadeiras. A afirmação foi feita durante audiência de instrução da operação Rêmora, na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob a juíza Selma Rosane Arruda.

Na ocasião, Permínio contou que, em dezembro de 2014, foi procurado pelo empresário Alan Malouf. O empresário o recebeu em seu escritório e disse que foi coordenador financeiro das eleições daquele ano, e que tinha participado diretamente da indicação do ex-secretário para ocupar a Seduc.

Permínio admite receber propina e diz que único erro foi ser omisso

Veja, abaixo, a íntegra da nota divulgada pela assessoria de Alan Malouf:

NOTA À IMPRENSA

A defesa de Alan Malouf informa que o empresário prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (16), na sede do Gaeco, e que foi importante para poder exercer seu direito constitucional de ampla defesa.

Como o processo corre em segredo de justiça, o teor do depoimento é sigiloso e as manifestações da defesa ocorrerão somente nos autos do processo.

O empresário já apresentou bens como forma de garantir o juízo para eventual ressarcimento, até que se encerre o processo.

Reiteramos que desde o início das investigações ele está à disposição das autoridades, tendo, inclusive, se apresentado espontaneamente para o cumprimento da decisão que determinou sua prisão, demonstrando que não irá atrapalhar qualquer investigação, bem como tem prestado as informações solicitadas para o esclarecimento dos fatos.