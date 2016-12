Alan Malouf tem a prisão revogada e deve ser solto ainda neste sábado

Reprodução Citado na delação de Giovanni Guizardi, Alan Malouf está preso desde o dia 14 no Serviço de Operações Especiais; empresário foi preso na 3ª fase da Operação Rêmora, denominada Grão Vizir

A juíza Maria Rosi de Meira Borba, plantonista neste feriado, revogou a prisão preventiva do empresário Alan Malouf neste sábado (24), véspera de Natal. segundo a assessoria de imprensa, ele deve ser solto ainda esta noite.

Alan está preso desde o dia 14 deste mês no Serviço de Operações Especiais (SOE). O empresário foi preso na 3ª fase da Operação Rêmora, denominada Operação Grão Vizir. Alan é acusado pelo Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado (Gaeco) de ser um dos líderes no esquema de fraudes em licitação na Secretaria de Educação do Estado (Seduc).

A defesa de Alan Malouf informa que não vai comentar a decisão proferida hoje, já que deve ser respeitado o segredo de Justiça dos autos. Apenas reafirma que seu cliente sempre esteve à disposição das autoridades e segue contribuindo para o esclarecimento de todos os fatos.

Alan Malouf foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

Consta nos autos do processo que, em setembro de 2015, em Cuiabá, Alan Malouf, o ex-secretário da Seduc Permínio Pinto, Fabio Frigeri, Wander Luiz dos Reis, Moisés Dias da Silva, Giovani Belatto Guizardi, Juliano Jorge Haddad, Luiz Fernando da Costa Rondon, Leonardo Guimarães Rodrigues, Moises Feltrin, Joel de Barros Fagundes Filho, Esper Haddad Neto, José Eduardo Nascimento da Silva, e mais 12 empresários voluntariamente constituíram e, desde então, passaram a integrar a organização criminosa, para qual concorriam funcionários públicos, condição esta de que se valia a organização para a prática de infrações penais. Neste período, no entanto, com data indefinida, Edézio Ferreira também passou a integrar a organização criminosa.

