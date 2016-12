Alan teria doado R$ 10 mi à campanha de Taques, afirma delator; empresário nega

Marcus Batista Giovani uizardi admitiu fazer parte da organização criminosa criada para desviar recursos da Seduc, mas que teria sido introduzido no esquema por Alan Malouf; Giovani diz que também doou R$ 300 mil

O empresário Giovani Guizardi, em acordo de delação premiada, confirmou a criação de uma organização criminosa cuja finalidade seria arrecadar fundos ilícitos para saldar dívidas não declaradas de campanhas eleitorais ocorridas em 2014.

Um dos beneficiados teria sido o governador Pedro Taques (PSDB) que teria recebido R$ 10 milhões em valores não declarados.

Giovani admitiu fazer parte da organização criminosa investigada na Operação Rêmora, mas que teria sido introduzido no esquema pelo empresário Alan Malouf.

Conforme o depoimento de Guizardi, no final de 2014, o empresário Alan Malouf teria dito a ele que investiu a quantia de R$ 10 milhões na campanha do atual governador.

Ainda segundo trecho, Alan supostamente afirmou que o valor não foi declarado e que teria que recuperar a quantia investida junto ao Estado.

Guizardi confirma ainda ter feito uma doação de R$ 300 mil, possivelmente no segundo semestre do ano de 2014, à campanha de Taques e que o valor foi entregue em espécie nas mãos de Alan.

Ao ser indagado por qual motivo fez a doação de R$ 300 mil, Giovani respondeu que tem o costume de fazer esse tipo de doação para não ter "dificuldades" nas atividades junto ao Governo e que “essa prática é comum entre os empresários”, cita em trecho da delação.

O delator ressalta que chegou a doar R$ 1 milhão, também, à campanha do ex-governador Silval Barbosa. Sobre os R$ 300 mil, não sabe informar se foram declarados.

O delator confessa que, em março do ano de 2015, procurou Alan Malouf, ocasião em que solicitou que sua empresa Dínamo Construtora pudesse "trabalhar" em obras da Seduc, pois nunca teve obras na construção civil em tal secretaria e que a Seduc, a Sinfra e a Secid são as pastas que têm mais recursos para obras civis.

Na mesma época, e tendo interesse em trabalhar na referida pasta, Malouf supostamente marcou encontro de Guizardi com o então Secretário de Educação Estadual, Permínio Pinto, no Buffet Leila Malouf, de propriedade da família de Alan Malouf.

O encontro teria ocorrido em dia de semana, próximo ao horário de almoço, e estavam presentes apenas Guizardi, Alan e Permínio, quando Alan apresentou um ao outro.

Giovani afirma que se colocou à disposição da Seduc em relação a obras que poderiam ser licitadas e que tinha interesse em concorrer, quando Permínio esclareceu que, naquele momento, os projetos ainda estavam em fase de elaboração e que tinha algumas demandas mais específicas, como por exemplo, a manutenção de prédios escolares.

Giovani foi solto pela juíza da Sétima Vara Criminal, Selma Arruda, que transformou sua prisão em domiciliar, ontem (20) à tarde, com monitoramento de tornozeleira. Ele é considerado “testa de ferro” do esquema que desviou recurso de obras de escolas estaduais, e estava preso desde maio, quando foi deflagrada a operação Rêmora.

No último dia 22, a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo publicou mais uma matéria citando suposto esquema de caixa dois na campanha de Taques, em 2014. A matéria assinada por Guilherme Amado afirma que, conforme delação do ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf, o empresário mato-grossense Alan Malouf teria intermediado o repasse de R$ 2,5 milhões, a título de propina, para a campanha do então pedetista, Taques, em 2014.

Outro lado

A assessoria do governador informou que ele estava reunido com membros da equipe e vai se posicionar sobre o assunto nas próximas horas.

Às 20h13 - Alan Malouf nega ter sido líder de organização criminosa

Em relação às notícias veiculadas nesta quinta (01), referentes às declarações de Giovani Guizardi encaminhadas à imprensa, a assessoria do empresário Alan Malouf esclarece que "mesmo ainda não tendo acesso aos autos, é importante ressaltar que Alan Malouf nunca foi líder de nenhuma organização criminosa".

Em nota, afirma que a "defesa do empresário vai aguardar ter acesso aos autos para se manifestar de forma transparente, uma vez que considera absurdas as acusações" e reitera, ainda, que "Alan Malouf está à disposição das autoridades competentes para prestar as informações necessárias, acreditando, sempre, na Justiça".