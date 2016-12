Alan teria ficado com 25% da propina e inserido Guizardi no esquema

Reprodução Acima, trecho da delação onde Guizardi explica como Alan Malouf atuava no esquema fraudulento

Citado em praticamente toda a delação premiada do empresário Giovani Guizardi, o empresário Alan Malouf teria sido responsável pela entrada de Guizardi no esquema de fraude à competitividade de licitações de obras da secretaria estadual de Educação (Seduc). Além disso, Alan seria o responsável pelo repasse de 25% da propina proveniente desse esquema ao presidente da Assembleia Guilherme Maluf, bem como teria se beneficiado com o mesmo percentual.

As declarações são refutadas tanto pelo parlamentar quanto pelo próprio empresário. O depoimento veio à tona nessa quinta (1º de dezembro). O delator relata que, em março do ano de 2015, procurou Alan, ocasião em que solicitou que sua empresa Dínamo Construtora pudesse "trabalhar" em obras da Seduc, pois nunca teve obras na construção civil em tal secretaria e que a pasta, a Sinfra e a Secid são as que têm mais recursos para obras civis.

Na mesma época, e tendo interesse em trabalhar na referida secretaria, Alan teria marcado o encontro de Guizardi com o então secretário estadual de Educação, Permínio Pinto (preso), no Buffet Leila Malouf, de propriedade da família de Alan. De acordo com o depoimento, a reunião ocorreu em dia de semana, próximo ao horário de almoço, e estavam presentes apenas Guizardi, Alan e Permínio, quando Alan apresentou um ao outro.

Conforme o depoimento, no final de 2014, Alan teria lhe dito que investiu a quantia de R$ 10 milhões na campanha do atual governador, Pedro Taques. Ainda segundo a delação, Alan afirmou que o valor não foi declarado e que teria que recuperar a quantia investida junto ao Estado. Guizardi, por sua vez, confirma ter feito uma doação de R$ 300 mil, possivelmente no segundo semestre do ano de 2014, à campanha de Taques. Esse valor teria sido entregue em espécie nas mãos de Alan.

Amigos de infância

Guizardi conta na delação que conhece Alan Malouf desde a infância, sendo que posteriormente casou-se com a Jamille Grunwaldi Guizardi, prima do colega, e por tal motivo estreitou relações com o empresário.

Percentual

Ainda de acordo com a delação de Guizardi, Alan recebeu 25% da propina do esquema. O delator explicou que utilizou o seguinte critério para divisão da propina: “a entrega de uma maior porcentagem (25%) para aquelas figuras que formalmente eram os responsáveis pela pasta, no caso o Permínio, que era o secretário, e Guilherme Maluf, que era quem detinha real poder político na pasta, bem como a mesma percentagem para aquele que efetivamente pôs dinheiro na campanha de governo do Estado, que era o Alan Malouf”, diz trecho da delação.

Ele conta que, inicialmente, Alan pediu um tempo para pensar, sendo que dias após concordou com o declarante em iniciarem o esquema de desvio de dinheiro público.

Questionado pelo Gaeco e Naco se tem conhecimento de que Alan tinha influência no governo, Guizardi relatou que, “pelo que sabe ele tem proximidade na Seges - com o Júlio Modesto, com o Paulo Brustolin da Sefaz, com Marrafon da Seplan, com Mauro Zaque e Fábio Galindo, ambos da Segurança Pública e com o Marcio Dorileo da Sejudh, contudo, não sabe se ele tinha algum esquema nessas pastas”.

Nota

Alan emitiu nota em relação às notícias veiculadas nessa quinta, referentes às declarações de Giovani Guizardi. "Mesmo ainda não tendo acesso aos autos, é importante ressaltar que Alan Malouf nunca foi líder de nenhuma organização criminosa", afirmou por meio de assessoria.

O comunicado informou ainda que a "defesa do empresário vai aguardar ter acesso aos autos para se manifestar de forma transparente, uma vez que considera absurdas as acusações" e reitera que "Alan Malouf está à disposição das autoridades competentes para prestar as informações necessárias, acreditando, sempre, na Justiça".