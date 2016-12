Albano pede intervenção do Estado em Chapada por contas irregulares

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Valter Albano, pediu a intervenção do Estado em Chapada dos Guimarães, bem como determinou a instauração de Tomada de Contas. O voto, datado do último dia 2, foi lido em julgamento ocorrido na manhã desta terça (6).

Reprodução Prefeito Lisú Koberstain deixou de prestar contas de governo e foi notificado

A decisão ocorreu em virtude do atual prefeito Lisú Koberstain (PMDB) ter deixado de prestar as contas anuais de governo do município, referentes ao exercício de 2015, de forma integral. Até 16 de novembro, o gestor havia enviado ao TCE apenas a carga inicial e os informes de janeiro a novembro do referido ano, restando ausentes as informações relativas a dezembro e, sobretudo, o balanço geral consolidado do exercício de 2015.

“Incorrendo, assim, em flagrante descumprimento do dever constitucional de prestar contas”, disse o conselheiro em trecho do voto. Conforme previsto na legislação, essa circunstância enseja a decretação de intervenção do Estado no município. Ocorreu que, segundo Albano, “o quadro que se apresentava era um pouco pior, pois só haviam informações até o mês de abril/15”, alertou.

O conselheiro apontou que foi com base nesses dados incompletos que a secretaria de Controle Externo emitiu relatório técnico preliminar sobre as informações enviadas, apontando 12 irregularidades, das quais sete são graves e cinco são gravíssimas. Por esta razão, Albano entendeu que os resultados apresentados também são parciais, não podendo ser considerados consistentes para subsidiar as irregularidades que foram apontadas pela equipe técnica.

Neste contexto, avaliou que não se pode emitir qualquer juízo de valor quanto ao mérito das irregularidades indicadas, uma vez que não foi possível mensurar os índices e o real cumprimento dos limites legais e constitucionais, tampouco, medir os atos de governo de um exercício amparando-se em informações relativas a alguns meses do exercício. “Motivos pelos quais deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público de Contas quanto à emissão de parecer prévio contrário à aprovação dessas contas”.

Deste modo, o conselheiro emitiu parecer negativo sobre as contas, pois em razão da ausência da prestação integral foi impossível afirmar se houve ou não o cumprimento dos limites constitucionais e legais relativos à saúde, educação, à remuneração dos profissionais do magistério, aos gastos com pessoal do Executivo, entre outros.

Ao fim do voto, Valter também pediu que o Legislativo do município seja comunicado acerca do teor da decisão e submeteu a minuta de parecer à apreciação do Tribunal Pleno do TCE, para, após votação, ser convertida em parecer negativo. Como o julgamento ocorreu nesta manhã, ainda não houve tempo hábil para que o Estado ou o município fossem notificados.

Poconé

Em junho de 2015, a Câmara de Poconé aprovou o pedido de intervenção na prefeitura, sob Meire Adauto (PT), em razão de suposta desordem administrativa. Em outubro daquele mesmo ano, o pedido foi negado por Pedro Taques por entender que não atendia aos critérios previstos na Constituição Federal para esse tipo de medida.

