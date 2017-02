Alberto devolve HC para Sakamoto, que decide se julga pedido de Faiad

O desembargador Alberto Ferreira devolveu no início da noite desta sexta (17) o habeas corpus que busca a soltura do ex-secretário estadual e ex-presidente da OAB-MT Francisco Faiad, ao desembargador Pedro Sakamoto. O recurso havia sido remetido de Sakamoto para Alberto por volta das 16h de hoje.

Reprodução Desembargador Alberto Ferreira devolve HC de Faiad para Pedro Sakamoto

Ocorre que agora Sakamoto pode julgar o pedido ou suscitar conflito de competência. Se isso acontecer provavelmente o Pleno do Tribunal de Justiça vai ter que decidir se aplica o artigo 80 do regimento interno. Na prática, eles devem decidir se mantém com Sakamoto ou se retorna para Alberto.

Diante desse “pingue-pongue jurídico”, os argumentos da defesa de Faiad sequer foram analisados por nenhum dos magistrados. A tendência é que os advogados do ex-secretário esperem para protocolar um segundo habeas corpus.

Hoje Faiad se encontra no Centro de Custódia de Cuiabá, entretanto, por ser advogado ele deve ser preso em uma sala de Estado Maior. Neste sentido, tanto a OAB-MT quanto a Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam) não reconhecem a cela onde ele se encontra como adequada ao que prevê o Código Penal.

Sakamoto e Alberto são membros da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, juntamente com o desembargador Rondon Bassil. Faiad foi preso preventivamente, nessa terça (14), após a deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma.

Segundo o Ministério Público Estadual, ele teria destinado R$ 1,7 milhão oriundos de recursos desviados do erário para pagamento de dívida da campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

A defesa do peemedebista ingressou com pedido de habeas corpus, na noite de quarta (15). O teor do pedido não foi divulgado e a petição foi assinada pelo advogado Hamilton Teixeira. Entretanto, o advogado Valber Melo afirmou que a prisão de Faiad foi ilegal e não respeitou alguns preceitos jurídicos.