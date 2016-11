Análise de recurso que pede verba indenizatória nas férias é adiado

Reprodução Pedido teve liminar indeferida pelo desembargador relator, Pedro Sakamoto, em junho, que considerou não ser prudente atender pedido

Foi adiado o julgamento de um mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato Dos Oficiais de Justiça Avaliador do Estado (Sindojus) contra um ato do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, que negou o pedido de pagamento aos oficiais de justiça da verba indenizatória para cumprimento de mandados de justiça gratuita, mesmo durante o período de férias e licenças legais.

Em resumo, o sindicato sustenta que os oficiais de justiça do Estado fazem jus à referida verba por força do que preceitua a legislação estadual, que prevê o ressarcimento à classe pelos gastos decorrentes do cumprimento de mandados referentes aos processos em que foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Neste sentido, argumenta que durante as férias e as licenças legais, o pagamento deste benefício é suspenso, o que, no seu entender, configuraria violação ao direito líquido e certo da classe. “Isso porque mesmo durante tais períodos os servidores continuam arcando com despesas imanentes ao serviço”, sustentam no processo.

Além disso, o Sindojus afirma que após o período de licença ou férias, quando o oficial de justiça retorna às atividades, ocorre a compensação dos mandados não distribuídos, gerando sobrecarga e acúmulo de serviço, elemento que demonstra a impropriedade do desconto promovido.

Para embasar a tese, cita que o art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90, da legislação estadual, dispõe que são considerados como tempo de efetivo exercício as férias e as demais licenças, razão pela qual é inviável o corte da benesse em tais períodos. Com isso, pede que seja determinado o imediato pagamento aos oficiais de justiça filiados ao Sindojus o pagamento da referida verba durante as férias e licenças legais.

O pedido teve liminar indeferida pelo desembargador relator, Pedro Sakamoto, em 22 de junho deste ano. Na ocasião, o magistrado considerou não ser prudente atender ao pedido, mesmo simpático à tese.

Na sessão desta quinta (24), 11 desembargadores votaram pela concessão do mandado para o fim de atender ao pedido do sindicato. Contudo, outro magistrado pediu vista para melhor análise do tema, de modo que quatro desembargadores optaram por aguardar este novo posicionamento.