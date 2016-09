Ao decretar prisões, magistrada nega pedidos de Cordeiro, Alan e Piran Jr

Ao decretar a prisão de seis pessoas na deflagração da 4ª fase da Operação Sodoma, a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, negou o acolhimento dos pedidos do coronel José Nunes de Cordeiro, Alan Malouf e Valdir Agostinho Piran Junior. A operação foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) nessa segunda (26), e investiga crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa no Estado.

Com relação ao coronel, considerado pelas investigações como "braço armado" do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), a magistrada afirma não vislumbrar qualquer atuação direta no episódio que culminou na desapropriação do imóvel Jardim Liberdade ou mesmo no recebimento ou da lavagem da propina referida nos autos.

Gilberto Leite/Rdnews Juíza explica motivos que a levaram a negar as prisões de José Nunes Cordeiro, Alan Malouf e Piran Jr

“Ainda que haja indícios de que este investigado tenha agido em favor da organização criminosa em outros episódios, inclusive como braço armado da referida organização, não há como imputar qualquer liame entre esta pessoa e o fato investigado. Daí que não é relevante a decretação da prisão preventiva no caso presente”, diz trecho da decisão.

Quanto ao Alan Malouf e Piran Junior, embora a juíza destaque alta “probabilidade” de participação da dupla no esquema, as provas apontam que eles não compunham a organização, mas que apenas interagiram com a mesma neste episódio ou até em outro, mas sem vínculo suficiente.

“Concluo que embora tenham concorrido de alguma forma pelo menos para o ilícito de lavagem de capital, não há elementos que me levem a concluir que se trata de pessoas cuja periculosidade enseje a adoção da extrema medida da prisão preventiva”.

Selma deixa claro que no que diz respeito a Valdir Piran e o filho não houve provas de que eram destinatários da parte da propina que coube a Silval. Tratava-se de dívida de campanha do ex-governador para com o empresário. Segundo a magistrada, ao que tudo indica, não é membro da organização criminosa e tampouco indica que seja pessoa periculosa ou capaz de dificultar as investigações.

“Ainda que haja indícios de que tais pessoas (Alan Malouf e Valdir Piran Junior) tivessem conhecimento da origem ilícita dos recursos, esse fato, por si só, não aponta para a necessidade da custódia cautelar. Não vejo, pois, necessidade de decretação das prisões preventivas de tais investigados”.

Apreensões

A magistrada determinou buscas e apreensões de documentos em geral em toda a extensão das residências, veículos e nos locais de trabalho, bem como de documentos em poder dos representados e aparelhos telefônicos.

Bloqueios de bens

Foi determinado o bloqueio das contas bancárias de todos os citados no processo e a extração de cópias da representação e do parecer ministerial, devendo ser autuado em incidente apartado, como pedido de sequestro.

Sodoma 4

Nesta fase da operação foram decretadas as prisões para Silval, que segue preso no Centro de Custódia de Cuiabá e teve nova prisão preventiva cumprida ontem, além de Marcel de Cursi, Arnaldo Alves, Silvio Correia Araújo e Valdir Piran. Marcel de Cursi e Silvio também já estavam recolhidos. Valdir Piran e Arnaldo Alves tiveram os mandados de prisão cumpridos em Brasília, com apoio da Polínter do Distrito Federal.

Chico Lima, procurador de Estado aposentado, foi preso por mandado preventivo no Rio de Janeiro, por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Ex-secretários, Silval e empresários são presos em 4ª fase da Sodoma