Ao decretar soltura, Selma diz que Nadaf não apresenta periculosidade

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma aponta na decisão que liberou Nadaf da prisão que ex-secretário contribuiu com verdade

Ao estabelecer a liberdade ao ex-secretário estadual Pedro Nadaf, a juíza da 7ª Vara Criminal Selma Rosane Arruda destaca que diante do término da a instrução processual, foi possível notar que o ex-secretário trouxe um novo panorama ao processo, o que fez desaparecer o “periculum libertatis, um dos pilares básicos da prisão cautelar”, conforme decisão proferida nessa segunda (5).

Segundo a magistrada, Nadaf assumiu a responsabilidade penal, confessando a participação nos crimes que foram imputados, bem como contribuiu para a elucidação dos fatos, relatando de forma minuciosa a atuação de cada membro da organização criminosa, e dos crimes executados no interesse do grupo.

Na decisão, Selma ressalta que as revelações feitas por Nadaf fez o Juízo presumir que cessou sua periculosidade, tendo em vista que culminaram na ruptura da conexão que mantinha com a organização criminosa. Destaca ainda que não há nos autos qualquer indício de que ele volte a praticar outros crimes no curso do processo, especialmente por ter se afastado dos demais membros do grupo.

“Também não há mais que se falar em contaminação das provas, eventual fuga, tentativa de frustração de atos judiciais e/ou elucidação dos fatos, tampouco de constrangimento de testemunhas, já que a instrução se encerrou”, traz trecho da peça. Além disso, a juíza afirma que Nadaf demonstra firme propósito de restituir ao erário todo o patrimônio desviado por ele, entregando voluntariamente bens, como imóveis e móveis, com a intenção de ressarcir os prejuízos causados.

O total do patrimônio renunciado pelo ex-secretário é de R$ 3,1 milhões, montante que já está em disposição do Juízo para que sejam adotadas medidas para o devido retorno aos cofres públicos. A magistrada ainda ressalta que a benesse em favor de Nadaf não pode ser aplicada aos demais corréus, tendo em vista que as situações são distintas, e por Nadaf ter colaborado com a verdade.

Entre as medidas cautelares estabelecidas para o ex-secretário estão o comparecimento em Juízo a cada 30 dias, para informar e justificar atividades, proibição de manter qualquer relação com os corréus ou testemunhas arroladas no processo, proibição de se ausentar do país ou de Cuiabá sem comunicar a Justiça.

Nadaf também não pode freqüentar qualquer órgão público estadual, exceto para prestar esclarecimentos para Ministério Público Estadual, por exemplo, ou ao próprio Juízo. O ex-secretário deverá usar tornozeleira eletrônica e não ter nenhum tipo de comportamento que possa atrapalhar o funcionamento do aparelho.

Caso alguma dessas medidas seja descumprida, será revogado o benefício e Nadaf voltará para a prisão. Nadaf deverá comparecer à 7ª Vara Criminal, nesta quinta (8), para audiência e colocação da tornozeleira.

Prisão

Nadaf estava preso desde 15 de setembro do ano passado. Ele é acusado de integrar vários esquemas de corrupção e, nas duas últimas audiências na 7ª Vara Criminal, resolveu contar detalhes dos supostos crimes. A prisão do ex-secretário foi revogada no final do expediente Judiciário, nessa segunda (5).

Em agosto, após pedir para ser ouvido pela 2ª vez no processo da Sodoma 1, o ex-secretário mudou completamente o discurso e admitiu que era um dos braços fortes do esquema fraudulento, principalmente para angariar recursos à organização criminosa. Inclusive diz que mentiu e omitiu informações no primeiro relato à Justiça.

Na audiência, Nadaf revelou ainda que capitalizou R$ 12 milhões para campanhas eleitorais do grupo de Silval e reconheceu que todo secretariado foi escolhido “a dedo” estrategicamente para atender interesses do grupo. Depois, em outra audiência, deu mais detalhes sobre o funcionamento da organização criminosa, citando o filho de Silval, Rodrigo Barbosa e o ex-deputado José Riva.

