Aplicativo Caixa 1 do TRE-MT recebeu 192 registros de gastos de campanha

Alair Ribeiro/TRE-MT Até este momento, o aplicativo Caixa 1 já foi baixado em 2.852 aparelhos de celular no Estado

O aplicativo Caixa 1, criado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) para combater o caixa 2 de campanhas eleitorais, recebeu 192 informações de gastos de campanha.

Alguns foram enviados nesta semana para a Justiça Eleitoral, relatando despesas efetuadas por candidatos a prefeito e a vereador. É que muitos eleitores (e candidatos oponentes também) fizeram imagens dos gastos de campanha e deixaram para enviar as informações à Justiça Eleitoral após as eleições.

O Caixa 1 poderá receber informações de gastos de campanha até cinco dias após a realização do segundo turno das Eleições. Até este momento, o aplicativo já foi baixado em 2.852 aparelhos de celular.

Cruzamento de dados

Ao todo, o aplicativo recebeu informações de gastos de 68 candidatos, de 17 municípios. Estas informações ajudam a Justiça Eleitoral no cruzamento dos dados para averiguar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos na prestação de contas de campanha.

"Importante ressaltar que o Caixa 1 foi lançado neste ano e já alcançou excelentes resultados, em especial porque ele estimula o controle social. É muito importante a participação da sociedade porque, apenas com esta participação a Justiça Eleitoral vai conseguir combater efetivamente o uso do caixa 2 nas campanhas eleitorais", disse o coordenador de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT, Daniel Ribeiro Taurines. (Com Assessoria)