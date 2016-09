Apontado como mentor da Sodoma, Marcel completa 1 ano de prisão

Gilberto Leite Marcel de Cursi foi preso na deflagração da Sodoma 1

O ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi completa um ano na cadeia nesta quinta (15). Ele foi preso em decorrência da deflagração da Operação Sodoma 1, em uma ação da Delegacia Fazendária.

Em 11 de março deste ano, Marcel recebeu a segunda ordem de prisão dentro do Centro de Custódia de Cuiabá, por força da Sodoma 2, e conseguiu reverter a primeira prisão em 1º de abril, por decisão do Supremo Tribunal Federal.

A Sodoma 1 investiga a existência de uma suposta organização criminosa que fraudava a concessão de incentivos fiscais do Estado, da qual o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) é apontado como líder pelo Ministério Público Estadual. A Sodoma 2, por sua vez, apura a aquisição de um terreno por R$ 13 milhões, localizado na avenida Beira Rio, em Cuiabá. A compra teria sido feita com parte dos cheques repassados como pagamento de propina de empresários.

Nas duas operações, Marcel é apontado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, como um dos mentores intelectuais de todo o esquema criminoso, pois possuía vasta experiência na área tributária.

“Tinha conhecimentos técnicos e, ainda, poder para, utilizando de suas atribuições junto a Sefaz, criar obstáculos ao exercício da atividade empresarial. Foi deste modo que obrigou empresário a procurar a organização e conseguiu enredá-lo na teia criminosa”, destacou a magistrada na decisão que determinou a prisão do ex-secretário na Sodoma 1.

Pedro Nadaf, que também foi preso em 15 de setembro de 2015, obteve a soltura no último dia 5. Com tornozeleira eletrônica, ele não poderá se ausentar do país e vai responder às ações que seguem na Justiça, aguardando os próximos desdobramentos do processo. Em agosto, após pedir para ser ouvido pela segunda vez no processo da Sodoma 1, o ex-secretário mudou completamente o discurso e admitiu que era um dos braços fortes do esquema fraudulento, principalmente para angariar recursos à organização criminosa. Inclusive diz que mentiu e omitiu informações no primeiro relato à Justiça.



Marcel é apontado como mentor da Sodoma