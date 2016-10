Apontado como mentor intelectual de grupo, Marcel presta depoimento

Nesta terça (25), o ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi, preso desde setembro do ano passado, é ouvido novamente na Sétima Vara Criminal, sob juíza Selma Arruda, no caso da Sodoma 1, que teve origem na delação de João Batista Rosa, dono da empresa Tractor Parts.

O empresário disse que, para obter o incentivo fiscal, foi obrigado a pagar dívidas de campanha do grupo do ex-governador Silval Barbosa (preso) no valor de R$ 2 milhões. Marcel é apontado como o mentor intelectual do grupo. Pediu para ser ouvido novamente após o ex-secretário de Indústria e Comércio, Pedro Nadaf, passar a confessar crimes e complicar ainda mais a sua situação jurídica.