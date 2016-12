Após 7 meses preso, Frigeri é solto e deve usar tornozeleira eletrônica

Ex-servidor da Seduc Fábio Frigeri obtém liberdade, com medidas restritivas

O ex-servidor da secretaria estadual de Educação (Seduc) Fábio Frigeri teve a prisão preventiva revogada pela juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, na noite dessa segunda (19). A pena foi convertida para o regime de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde 6 de maio em decorrência da Operação Rêmora, que investiga fraudes em licitações de obras da pasta.

Assim como Frigeri, o ex-secretário Permínio Pinto também teve a pena alterada para prisão domiciliar com uso de tornezeleira ontem. O secretário estava preso desde 20 de julho.

O servidor foi apontado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Ministério Público Estadual por viabilizar as fraudes no âmbito na administração pública mediante recebimento de propina. De acordo com trecho da decisão, a medida de soltura surge porque o réu não deve gerar algum abalo à ordem pública.

“Sendo assim, tenho que o monitoramento eletrônico desse acusado representa uma importante ferramenta de segurança pública, ao mesmo tempo em que permite a ele a reinserção social, em harmonia com o principio fundamental da nossa Constituição Federal, o princípio da dignidade humana”, sustenta a magistrada.

Entre as obrigações do servidor estarão a necessidade de comparecer mensalmente ao Juízo para informar e justificar as atividades; a proibição de acesso ou frequência a quaisquer repartições públicas do Estado e a proibição de manter contato com os demais acusados e com as testemunhas arroladas pelo MPE.

A juíza já havia negado, em 6 de dezembro, um pedido de soltura de Frigeri. À época, a decisão da magistrada dizia que “ainda persistem os motivos ensejadores da custódia preventiva do requerente, devendo ser mantida a prisão, já que sua liberdade põe em risco a garantia da ordem pública”.

O esquema de corrupção na Seduc envolvia servidores da pasta e empresários que repassavam propina para conseguir vencer as licitações e contratos. Chamada de Operação Rêmora, as investigações chegaram a terceira fase, que foi denominada de “Grão Vizir”.