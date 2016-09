Após condenar Walace por porte de munição, juiz troca prisão por multa

O prefeito cassado de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB), foi condenado por porte ilegal de 10 munições de arma de fogo, pelo juiz Luís Augusto Veras Gadelha, da Quinta Vara Criminal de Várzea Grande. Ele deverá pagar R$ 4,4 mil e comparecer bimestralmente em juízo para comprovar endereço fixo e ocupação lícita.

Tarso Nunes/Rdnews Walace Guimarães, ex-prefeito de Várzea Grande

Inicialmente, a pena aplicada a Walace foi de dois anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa de R$ 226. Contudo, por ser réu primário e o tempo aplicado ser inferior a quatro anos, o magistrado substituiu a pena e determinou que o ex-gestor pague as custas processuais e não tenha mais direito às munições apreendidas, que deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.

Conforme a denúncia, o caso ocorreu em 6 de agosto de 2013, no setor de raios x do Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon, em Várzea Grande, quando tentava embarcar para Brasília. Walace foi flagrado levando 10 munições calibre 32 no interior da sua bagagem de mão, que estavam acondicionadas dentro de uma meia.

O peemedebista foi preso em flagrante e, ao ser ouvido na delegacia, negou a autoria do crime dizendo que poderia ter sido vítima de uma armação. Ele foi autuado em flagrante e liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 671. À época, o procurador-geral de Várzea Grande e hoje advogado de Walace, José do Patrocínio, defendeu a tese de que as munições foram colocadas na mala.

A denúncia foi recebida em 3 de julho de 2014, tornando Walace réu no processo. Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas, além do próprio acusado, que voltou a negar a autoria do crime. “[...] para mim foi uma surpresa detectar essa munição na minha bolsa”, disse em juízo.

Ao final do processo, o Ministério Público Estadual se manifestou pela procedência da ação penal para o fim de condenar Walace. Já defesa do peemedebista, pediu a sua absolvição alegando atipicidade da conduta e falta de provas quanto à autoria.

Na decisão, o magistrado entendeu que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como por um laudo pericial. “A autoria, não obstante a negativa do acusado, ficou evidenciada de forma satisfatória pelas provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial”, analisou. Ao dosar a pena, o juiz levou em consideração que as consequências do ato de Walace não foram graves, pois as munições não poderiam ser utilizadas no vôo, já que ele não portava arma de fogo.

Outro lado

Ao , José do Patrocínio informou que ainda não foi notificado da decisão, portanto não teve acesso ao teor do despacho. Contudo, afirma que é possível recorrer da sentença. "Assim que a gente for intimado e tiver conhecimento do conteúdo integral da decisão, vamos recorrer", adiantou.

