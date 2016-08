Após depoimento, Riva contesta ter participado de organização criminosa

Reprodução Depois de prestar depoimento, Riva conversa com a imprensa e nega participar de crimes no Estado

O ex-deputado estadual José Riva após prestar depoimento na 7ª Vara Criminal, nesta terça (30), a respeito da ação penal que originou a Operação Sodoma 2, afirma que ficou claro que não participou de organização criminosa e que seu objetivo é contribuir com a Justiça.

“Meu objetivo é contribuir com a Justiça, tenho o compromisso de falar a verdade. Às vezes dói, outros acham ruim, mas não tenho como fazer diferente”, alega no corredor do Fórum da Capital.

Questionado sobre o dinheiro recebido pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Riva se limita a dizer que entregou à Justiça uma planilha onde consta a origem do recurso e que agora o Judiciário vai ter a oportunidade de ouvir outras partes.

Sobre os R$ 500 mil passados para Tiago Dorileu, Riva afirma que foi um dinheiro oriundo de negócios e se era propina não era combinado com ele. “Eu não participei dessa discussão, eu apenas recebi um valor que tinham para me pagar”, sustenta.

O ex-deputado ainda afirma que não fez acordo de delação premiada, e que somente cumpre com a Justiça falando a verdade dos fatos. “Ora em confissão, ora tentando contribuir para que a Justiça se faça presente, qualquer que seja a situação”.

Diante do cenário, em relação aos negócios com Silval, Riva justifica que acha que cada um tem sua versão e que a correta é a que a Justiça achar. Ele diz que não devia nada para Silval e argumenta que a fazenda mencionada durante o depoimento é apenas uma área produto de compra e venda. “A fazenda é uma fazenda, usada para qualquer coisa situação de madeira, gado, tudo”, explica.

Depoimento

Riva iniciou o depoimento afirmando que já tinha assumido a postura no Ministério Público Estadual de confessar e dizer que a acusação imputada contra ele é, em parte, verdadeira.

Ele explica que tinha um negócio com o ex-governador e cita que havia uma diferença para receber referente a compra de uma fazenda. Conta que recebeu R$ 2,5 milhões do empresário Willians Mischur, dono da empresa Consignum. “Quando ele foi me pagar queria me passar cinco cheques de R$ 500 mil e pedi que ele passasse de uma vez”, explica sobre os cheques repassados pelo empresário a título de propina.

Riva diz que ter entregue uma planilha à juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, com documentos relativos a um contrato, uma fazenda que comprou junto com Silval. Segundo ele, a vendedora da área era a agropecuária Bauru, de propriedade de Magali Pereira Leite. Quem fez a compra foi uma empresa da família de Riva. O ex-deputado diz que Silval estava oculto na transação e que a terra tinha 46,6 mil hectares.

Riva conta que cobrou a quantia do peemedebista para dar andamento na compra da área. Dos R$ 2,5 milhões, Tiago Dorileu ficou com R$ 500 mil, referente a um empréstimo que ele havia feito para Riva. Ele conta que teve uma reunião com Willians e Tiago, em sua casa. Dias depois uma segunda reunião ocorreu, mas contou também com a presença do ex-secretário Pedro Elias. Willians teria reclamado que estavam tentando “tirar mais dinheiro dele”.

"Mas o Silval era muito centralizador

e exigia prestação de contas de

todos eles" - Riva sobre ex-governador

Em relação a Rodrigo Barbosa, filho do ex-governador, Riva diz não saber se ele tinha conhecimento da situação. O ex-deputado revela que intermediou pelo menos três reuniões entre o coronel José Nunes Cordeiro e Fábio Drumund Formiga, dono da Zetra, na Assembleia. O empresário teria dito que a propina poderia chegar até R$ 1 milhão.

Cita, contudo, que apresentou várias empresas para Cordeiro, uma de Goiânia e outra de Fortaleza. O ex-parlamentar nega que tenha ocorrido uma reunião com Pedro Elias, na Assembleia, para tratar de fraude à licitação.

Com relação a Fábio Drumund, Riva diz que quem os apresentou foi Tiago Dorileu. No primeiro encontro foi falado que a Zetra participaria de uma licitação e o empresário teria solicitado uma reunião com Cordeiro. A segunda reunião com José Nunes ocorreu também por intermédio de Riva, contudo, ele nega ter participado da conversa, pois o assunto era técnico.

Sobre o governo Silval, detalha que o ex-governador loteou o Estado para os partidos e cada um assumiu uma secretaria. Mencionou ainda mudanças no staff da antiga gestão, após sua reeleição em 2010, e observa que os secretários indicados pelos partidos tinham certa autonomia. “Mas o Silval era muito centralizador e exigia prestação de contas de todos eles”, pondera.

Questionado se Mischur foi pressionado a pagar propina, Riva responde que não sabe falar sobre esse ponto específico. "Seria incoerência da parte dele dizer que não recebeu nada", observa e revela que o empresário o convidou para voar de jatinho e conhecer sua casa em Miami. "Ele ganhou dinheiro, não pode dizer que foi forçado".

"Quando ele foi à minha casa, sabia dos R$ 2,5 milhões, eu ia receber de qualquer forma. Se ele não me paga eu ia pro governador Silval cobrar", ressalta o réu. Neste sentido, observa que não só Mischur, mas outros empresários se sentiram acuados a pagar propina, mas nega que a prática tenha partido de si.

Riva diz ainda que o ex-secretário César Zílio era o responsável pela sua prestação de contas, em 2014, ano em que Mischur repassou os R$ 2,5 milhões. Naquele ano, Riva teve a candidatura ao governo impugnada.