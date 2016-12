Após indícios de irregularidades em concurso, MPF faz recomendações

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) terá que adequar os editais dos próximos concursos públicos, independente do cargo, às exigências constitucionais, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que rege princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O procurador Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), Cleber de Oliveira Tavares Neto, aponta seis recomendação entre elas o prazo recursal de, no mínimo, 48 horas após a disponibilização da vista da prova; que seja apresentada uma justificativa da avaliação dos candidatos, para que tomem conhecimento da razão da nota atribuída a sua prova; que disponibilize digitalmente (online) tanto o acesso às provas corrigidas quanto a interposição de recurso da nota; que as provas e modo de aplicação sejam padronizados, a fim de evitar conflitos por parte dos candidatos de polos distintos; e que o edital estabeleça previamente e de forma objetiva as regras a serem observadas na aplicação da prova, em especial em relação ao sorteio dos temas das provas dissertativas e o número máximo e mínimo de linhas que devem ser observadas na dissertação. Veja íntegra da recomendação aqui.

A recomendação foi feita a fim de estabelecer parâmetros mínimos de cumprimento aos princípios da administração pública que norteiam o procedimento administrativo para ingresso de novos servidores por meio de concurso público. O seu descumprimento pode levar à responsabilização por improbidade administrativa.

Indício de irregularidade

Tavares Neto explicou que a recomendação é resultado do Inquérito Civil instaurado para apurar irregularidades cometidas pela instituição na realização do concurso público destinado ao provimento de 48 vagas ao cargo de professor, conforme edital nº 05 de 2015. De acordo com o procurador da República, já houve resposta da UFMT informando que a Comissão Permanente organizadora de concurso público já está se adequando à recomendação.

Ainda conforme o procurador Cleber Neto, de acordo com o documento, o cumprimento de todos os itens recomendados não exime a UFMT de seguir as demais normas referentes a concursos públicos, e muito menos afasta a persecução penal e a responsabilização por improbidade, caso haja notícias de outras violações de regras e princípios inerentes ao concurso público. (Com Assessoria)