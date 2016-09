Após Operação, vereadores pedem afastamento de Juarez da prefeitura

Rdnews TJ determinou, após pedido feito pelo Gaeco, busca e apreensão na casa do prefeito Jaurez em Sinop

Os vereadores Fernando Assunção (PSDB), Júlio Dias (DEM) e Wollgran Araújo (DEM) solicitaram o afastamento do prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB). O requerimento está baseado nas denúncias publicadas na imprensa, sobre os fatos que levaram o Tribunal de Justiça, a pedido do Gaeco, a determinar busca e apreensão na casa do peemedebista durante a Operação Sorrelfa.

Juarez está sendo investigado por enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, dentre outros. Também existe investigação sobre os apartamentos, carros e pagamentos feitos com cheques emitidos por uma empresa de Sinop, prestadora de serviços para a empresa concessionária do serviço público Águas de Sinop.

O requerimento apresentado na Câmara solicita instalação de CPI para apurar os fatos. Devido a apuração por parte do Gaeco e do Ministério Público, os parlamentares ainda solicitaram o afastamento do prefeito. “O afastamento do prefeito, é necessário com base nas notícias veiculadas e exige rapidez, transparência e o devido esclarecimento dos fatos”, diz trecho do requerimento.



O documento lembra ainda, que o MPE abriu mais de 150 procedimentos de investigação contra o prefeito, por atos que atentam contra a administração pública. “O Parlamento Municipal, com vistas ao melhor esclarecimento, exige do senhor prefeito bom senso, para que possam as apurações terem a maior transparência possível, e ao final, que sejam punidos os que atentaram como a normatização vigente, e principalmente os que atentam contra a administração pública”, finaliza.

Segundo Juarez, a investigação acontece por influência política do governador Pedro Taques (PSDB) e do deputado federal Nilson Leitão (PSDB), seus adversários políticos. Além disso, alega que não teve acesso ao conteúdo da denúncia contra ele.

Acuado por denúncia, Juarez diz que não teve acesso à ação da Sorrelfa