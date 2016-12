Após Permínio depor, Gaeco quer saber quem liderou fraude na Seduc

Gilberto Leite Chefe Gaeco Marco Aurélio diz que agora precisam saber de Permínio quem liderava esquema

O coordenador do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e promotor de Justiça, Marco Aurélio, afirma que parece existir grande veracidade na explicação do ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, sobre o esquema de fraudes em licitações nas obras da Seduc.

O ex-secretário foi ouvido na tarde desta quinta (15) na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob a juíza Selma Rosane Arruda, e admitiu que as denúncias são parcialmente verdadeiras. Na ocasião, Permínio também disse que seu único erro no esquema foi ter sido omisso. De acordo com Marco Aurélio, o depoimento do ex-secretário dado anteriormente ao Gaeco, está se confirmando com as investigações.

“Toda a história coincide muito com o que o Permínio diz, ou seja, uma estratagema vindo de fora e aderido por aqueles participes. Então cabe a ele também nos auxiliar em dizer se não ele é o líder, quem, na visão dele, seria”, argumentou após a audiência.

O promotor defendeu que a delação do empresário Giovani Guizardi também tem contribuído com as investigações e que a condução coercitiva do engenheiro eletricista Edézio Ferreira, hoje pela manhã, aconteceu por conta de alguns fatos que faltavam no quebra cabeça. “A delação do Giovani é consubstanciada em provas e eu sempre afirmo que delação não é prova, é meio de prova, então nós temos todo um caminho já provado e ela se sustenta porque tem um alicerce muito firme”.

Marco Aurélio ainda ressalta que o Gaeco e o Ministério Público Estadual têm grandes indicativos da participação de todos os que já foram denunciados e dos que serão. Sobre o possível envolvimento de pessoas com foro privilegiado, sustenta que as questões serão encaminhadas para os tribunais superiores. “Não podemos aceitar condutas que visam dilapidar o patrimônio em prol de eleições e isso está claro que foi o que aconteceu”, conclui.