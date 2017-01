Após seis dias internado, Marcel recebe alta e retorna para a prisão

Gilberto Leite Ex-secretário da Sefaz volta ao Centro de Custódia

O ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi recebeu alta nessa quinta (19) e retornou ao Centro de Custódia de Cuiabá. Ele estava internado desde o último sábado (14), quando teve um princípio de infarto, foi socorrido pelos agentes prisionais do CCC e encaminhado para a UTI Coronariana do Hospital Amecor, na Capital. Ao , o advogado de Marcel, Marcos Dantas, informou que tomará ciência do estado de saúde do ex-secretário em breve.

Os advogados de Marcel aguardavam a conclusão de uma série de exames que avaliaram além das condições dele, a necessidade de um tratamento. Neste sentido, a defesa ingressaria com um recurso para que o ex-secretário fosse transferido para prisão domiciliar.

O ex-gestor está preso preventivamente desde 15 de setembro de 2015, data em que foi deflagrada a Operação Sodoma 1, sob a acusação de participar de esquema de cobrança de propina para concessão de incentivos fiscais do Estado. O suposto esquema foi operacionalizado na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que também está recolhido no CCC.

Em 11 de março de 2016, o ex-secretário recebeu a segunda ordem de prisão, por força da Sodoma 2, e conseguiu reverter a primeira prisão em 1º de abril, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Nas duas operações, Marcel é apontado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Arruda, como um dos mentores intelectuais de todo o esquema criminoso, pois possuía vasta experiência na área tributária.

Ex-secretário continua internado, mas estado de saúde está estável