Aqui não é Casas Bahia, diz Zílio a empresário que quis dividir propina

Ao tentar parcelar o pagamento de propina feita pelo ex-secretário estadual de Administração César Zílio, o representante da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda, Juliano César Volpato, ouviu a seguinte frase como resposta: “Aqui não é Casas Bahia”. Essa situação é detalhada pelo Ministério Público Estadual na ratificação da representação formulada pela Delegacia Fazendária, que resultou na deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma, nessa terça (14).

Ocorre que para liberar os pagamentos que o Estado devia à empresa - que já acumulava R$ 5 milhões – Zílio cobrou propina mensal de R$ 70 mil. A Marmeleiro foi contratada para gerenciar o fornecimento e abastecimento de combustível de veículos e máquinas para atender os órgãos e entidades do Poder Executivo, no interior do Estado.

Reprodução Acima, trecho onde é destacada fala de Zílio a empresário sobre esquema de cobrança de propina

Conforme o MPE, a Defaz apurou que até agosto de 2011 o governo realizou pagamentos parciais e atrasados, “o que causou grave embaraço ao regular funcionamento da empresa”. Neste sentido, explica que entre os dias 16 a 30 de junho daquele ano, a empresa já havia fornecido R$ 746,9 mil em combustível, recebendo o pagamento apenas em 28 de julho.

Na sequência, narra que em julho a Marmeleiro forneceu R$ 2,4 milhões em combustível e só recebeu R$ 1,6 milhão em 25 do mês seguinte. Já em agosto, o fornecimento foi de R$ 2,6 milhões e o pagamento de apenas R$ 1,1 milhão, efetuado em setembro.

Além disso, a partir de setembro de 2011, o Estado teria deixado de efetuar pagamentos referentes ao fornecimento de combustível para a rede de postos credenciados pela contratada, tanto o valor correspondente ao serviço prestado naquele mês, como o débito remanescente dos meses anteriores, atingindo a cifra de R$ 5 milhões em pagamentos atrasados.

Diante do débito, os empresários Juliano e Edézio Corrêa se dirigiram diversas vezes à secretaria estadual de Administração, na tentativa de receberem os valores. Foi numa dessas ocasiões que Zílio cobrou a propina mensal em troca dos atrasados. O valor mensal também seria a forma de garantir que os pagamentos futuros fossem efetuados em dia.

Juliano Volpato disse a Zílio que não tinha margem de lucro suficiente para pagar o valor exigido, e foi contestado pelo então secretário. “O conteúdo desta conversa é ratificado por Zílio, o qual aponta Silval Barbosa (ex-governador) como a pessoa que teria fixado esse valor”, diz trecho da representação ratificada pelo MPE. Silval e a referida empresa teriam uma relação de parceria, pois desde a campanha para o pleito de 2010 foi ela a fornecedora de combustível.

Ao receber o pedido de propina, Juliano teria solicitado a confirmação da exigência pelo próprio governador à época, e que após alguns dias Zílio o teria levado ao gabinete em uma reunião em que participaram ele, Juliano e o próprio Silval. “Neste encontro, César Zílio indagou a Silval Barbosa sobre o pagamento da propina, ao que respondeu de forma direta e objetiva que era sim, para fazer daquela forma. Desse modo, Silval deixou claro que ele não tinha apenas conhecimento dos crimes praticados, como também era o da organização criminosa”.

Após isso, a partir de outubro de 2011, por suposta determinação de Silval, Juliano passou a efetuar um pagamento mensal de propina, sendo que o primeiro foi de R$ 150 mil. O empresário teria tentado parcelar o pagamento da propina “acumulada”, o que foi negado por Zílio, que o informou que toda a quantia deveria ser paga de uma só vez.

“O próprio César confessou que esse valor inicial foi apropriado por ele, e que os demais pagamentos foram divididos entre os membros da organização criminosa”, aponta a representação da Defaz. Segundo o MPE, esses pagamentos se mantiveram até 18 de abril de 2012, quando outro procedimento licitatório foi realizado.