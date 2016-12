Arimatéa e promotor intimam povo para protestar contra a corrupção

O presidente da Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam), José Arimatéa, confirma que participará da manifestação deste domingo (4), em Cuiabá, e anuncia que os magistrados mato-grossenses também devem marcar presença no ato. “Os magistrados do Estado vão participar na qualidade de cidadãos, indignados com o que está acontecendo, com a corrupção do sistema político e administrativo de uma forma geral”, disse em entrevista ao RDTV, nesta sexta (2).

Reprodução Arimatéa e Miguel Slhessarenko convidam a população para manifestar contra corrupção no domingo

Organizado pelos movimentos Vem Pra Rua e Muda Brasil, o ato está previsto para ocorrer em várias cidades do país, como forma de protesto contra projeto de anistia do caixa 2 e em apoio à continuidade das investigações da Lava Jato. Entre as reivindicações estão a aprovação do pacto de 10 medidas de combate à corrupção, entre elas, a tipificação do crime de caixa 2, no formato apresentado pelo Ministério Público Federal.

Arimatéa ressaltou que a classe sempre participará dessas manifestações populares e buscará manter uma mobilização permanente junto ao Congresso Nacional e “políticos de bom senso”. “Vamos nos manter mobilizados, atentos com o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, às vozes da sociedade civil. E para isso nós contamos com a mobilização dos cidadãos de forma geral. Próximo passo nosso é participar ativamente nesse protesto”.

Nesta linha, o presidente da Associação Mato-Grossense do Ministério Público (AMMP) e promotor de justiça, Miguel Slhessarenko Junior, ressalta o apoio à manifestação e faz um convite para que a população participe do ato. “Vários colegas vão participar na condição de cidadão, até porque o MPE incentiva essa participação popular. Acho que é isso que tem que ser feito. Não o MPE, mas a população ir às ruas, defender e tentar pegar essa bandeira. A quem interessa calar juízes e promotores nesse momento histórico de combate à corrupção?”, indaga, em visita à sede do .

Detalhes

A manifestação está prevista para começar às 17h e não percorrerá nenhum trajeto pela cidade, mantendo-se concentrada na Praça do Chopão, em Cuiabá.

Em um evento criado no Facebook, a descrição do ato traz os seguintes dizeres: “Pela Lava-Jato e contra o jeito corrupto de fazer política! Iremos mais uma vez pras ruas, porque não vamos aceitar que nossos políticos saiam ilesos dos crimes que cometeram!”. Até o fechamento desta matéria, o evento contava com 232 pessoas confirmadas das 2,9 mil convidadas. Outras 357 demonstraram interesse.

Entre as reivindicações divulgadas nas redes sociais estão a aprovação das 10 medidas propostas nos moldes como foram propostas pelo MPF, o fim do foro privilegiado e que seja rejeitada a lei de abuso de autoridade. Além disso, o movimento é contra a anistia de corruptos.

