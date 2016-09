Reprodução MPE cita que Arnaldo era encarregado de ajustes orçamentários para atingir intentos da organização

No despacho que decretou a prisão preventiva de Arnaldo Alves, a juíza da 7ª Vara Criminal Selma Rosane Arruda aponta o ex-secretário de Estado como responsável pela cobrança de propina que beneficiou a organização criminosa que atuou no Governo Silval Barbosa (PMDB). Segundo a decisão judicial, divulgada nesta terça (27), o valor chegou a R$ 15,8 milhões e foi distribuído entre os participantes do esquema criminoso.

Arnaldo ocupou os três cargos na gestão de Silval. As funções dentro da estrutura administrativa foram secretário estadual de Transporte e Pavimentação Urbana (Septu), secretário estadual de Planejamento (Seplan) e presidente do Conselho Deliberativo do Cepromat.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), Arnaldo tinha como incumbência, no período em que permaneceu na Septu, de solicitar e intermediar o pagamento de propina por parte das empresas contratadas pela pasta. O MPE afirma ainda que, durante o período em que permaneceu como estadual de Planejamento, ele promoveu os ajustes orçamentários necessários para que os objetivos criminosos da organização fossem atingidos.

A decisão judicial ainda indica que a propina foi paga pela empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários, Comércio e Construção LTDA, que pertence a Antônio Rodrigues Carvalho. O pagamento da vantagem indevida foi realizado entre abril e novembro de 2014 por intermédio de uma parcela no valor de R$ 3,9 milhões e mais seis parcelas no valor aproximado de R$ 1,9 milhão. Ainda existe a suspeita de lavagem de dinheiro.

A propina de R$ 15,8 milhões, que teria sido paga para viabilizar a desapropriação de área, corresponde a 50% do valor de R$ 37,6 milhões, desembolsado pelo Estado para tal finalidade. Além de Arnaldo e Silval, a lista dos beneficiados inclui os ex-secretários de Estado Pedro Nadaf (Casa Civil), Marcel de Cursi (Fazenda), o procurador aposentado Chico Lima e o ex-presidente do Intermat, Afonso Dalberto.

Sodoma 4

A cobrança de propina resultou na Operação Sodoma 4, deflagrada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz) nessa segunda (26). Os mandados de prisão preventiva contra Silval, Marcel e Silvio Corrêa, que já estavam no sistema prisional, foram cumpridos em Cuiabá. Arnaldo e o empresário Valdir Piran foram presos em Brasília. A prisão de Chico Lima foi executada no Rio de Janeiro.

Fiscais de propina

Além de Arnaldo, os ex-secretários de Administração César Zílio e Pedro Elias também eram responsáveis por cobrar pagamento de propinas relativas aos supostos esquemas criminosos existentes na administração estadual. Por isso, foram chamados nos autos de "fiscais de propina". Ambos foram presos em etapas da Operação Sodoma e depois se tornaram delatores.

Arnaldo é 7º secretário de Silval preso suspeito de praticar corrupção