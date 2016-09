Arnaldo é 7º secretário de Silval preso suspeito de praticar corrupção

Mário Okamura Ex-secretário Arnaldo Alves preso acusado por suposto envolvimento em esquema corrupto

O ex-secretário de Planejamento e Infraestrutura Arnaldo Alves é o 7º gestor do Governo Silval Barbosa (PMDB) a ser preso por suposto envolvimento em esquema de corrupção. Ele recebeu ordem de prisão na manhã desta segunda (26), em Brasília, por força da Operação Sodoma 4, que investiga crimes de corrupção praticados por uma suposta organização criminosa em Mato Grosso. Arnaldo foi preso no condomínio Perfectt Lifestyle.

Antes dele, já haviam sido presos os secretários estaduais Marcel de Cursi (Fazenda), Pedro Nadaf (Sicme e Casa Civil), Eder Moraes (Fazenda), Pedro Elias e César Zílio (Administração) e Silvio César Correa de Araújo (ex-chefe de gabinete de Silval, mas com status de secretário).

Marcel, Silvio e Silval Barbosa, que encontram-se no Centro de Custódia de Cuiabá por força da Sodoma 3, que apura a aquisição de um terreno de R$ 13 milhões, na Capital, com recursos supostamente provenientes de propina, receberam novas ordens de prisão. Além desses, também foram presos o proprietário de uma factoring, Valdir Piran, em Brasília, e o procurador do Estado aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, conhecido como Chico Lima, no Rio de Janeiro.

A Defaz também cumpriu mandados de condução coercitiva nesta manhã. Entre os alvos estavam Eronir Alexandre, Ademir Beraldi (sócio diretor da Todimo), Willian Soares Teixeira, Eliane Maria da Silva e Catarino José da Silva Neto (laranjas), ouvidos em Cuiabá, bem como o empresário Valdir Piran Junior, ouvido em Brasília. Também prestaram depoimento na Capital Marcelo Malouf, seu sobrinho José Mikael Malouf, e Alan Malouf (proprietário do Buffet Leila Malouf), membros da mesma família.

Até o momento, são seis prisões confirmadas e nove conduções coercitivas, além do cumprimento de buscas e apreensão em residências e empresas dos investigados. A Polícia Judiciária Civil não descarta que existam outros mandados, contudo, até que sejam cumpridos, os alvos não serão divulgados.

Investigações

De acordo com a PJC, as diligências evidenciaram que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, no valor total de R$ 31,7 milhões à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro público do Estado em benefício da organização criminosa liderada por Silval.

De todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, R$ 15,8 milhões, o equivalente a 50%, retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller, em prol do grupo criminoso, além de R$ 10 milhões para Silval e o restante dividido entre os demais.

Ex-secretários, Silval e empresários são presos em 4ª fase da Sodoma