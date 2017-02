Associação defende Selma e garante que juíza nunca foi punida pelo CNJ

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma Arruda está deixando as redes sociais sofrer agressões por prisões

A Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam) saiu em defesa da juíza Selma Arruda, da 7ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá, após surgirem rumores de que a prisão do ex-secretário de Estado Francisco Faiad durante a 5ª fase da Operação Sodoma comandada pela Delegacia Fazendária (Defaz) teria relação com uma solicitação da OAB-MT em 2008, época que Faiad presidia a entidade, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para afastar do gabinete da magistrada, o seu esposo Noberto Arruda. De acordo com a Amam, nunca houve uma punição à juíza e sim, apenas uma recomendação do CNJ.

"A atuação do marido da juíza Selma Arruda na Vara de Execuções Penais de Cuiabá era voluntária. Policial Rodoviário Federal aposentado, Noberto Arruda se ofereceu para trabalhar, sem qualquer tipo de remuneração, em 2008, em virtude do quadro reduzido de funcionários. O trabalho de Noberto Arruda era de conhecimento do Tribunal de Justiça. Noberto se afastou da atividade por uma recomendação do CNJ, sem que houvesse qualquer tipo de punição à magistrada", diz trecho da nota.

O caso voltou à tona após a prisão de Faiad na última terça (14). O ex-secretário foi preso sob a acusação de que teria desviado R$ 1,7 milhão durante o período em que exerceu o cargo de secretário de Administração do Estado para pagar dívidas de campanha.

Quando Faiad presidia a OAB em 2008, a juíza Selma Arruda atuava na 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Juíza Auxiliar da CGJ – desvinculada das funções). Na época, a OAB alegou ao CNJ que a magistrada estaria com seu esposo atuando em seu gabinete.

Ontem (16), Selma anunciou que está se retirando do Facebook. Ela atribui a decisão de excluir as páginas Selma Arruda I e Selma Arruda II a ataques pessoais que tem sofrido por conta das decisões judiciais que profere. Na postagem, ela afirma sofrer acusações infundadas por tentar aplicar a justiça e as leis contra poderosos no Estado. A juíza assinala ainda que as agressões tem cunho pessoal e familiar.