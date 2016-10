Auditores da CGE apontam falhas em laudo de desapropriação de bairro

A denúncia feita pelo Ministério Público Estadual contra o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e mais 16 pessoas por suposta fraude na desapropriação do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá, teve como principal base um parecer emitido pela Controladoria-Geral do Estado, que constatou que os valores apresentados em laudo técnico são superiores ao constante na Planta de Valores Genéricos da Capital, em 2013.

A transação irregular ocorreu em 2014 e custou aos cofres do Estado mais de R$ 30 milhões. Conforme o parecer da CGE, auditores com formação em engenharia civil do órgão detalharam os elementos técnicos existentes ou que deveriam constar no laudo 190/2013, elaborado pelo engenheiro civil Roosevelt Alves Filho, especialista em avaliação de imóveis e o geógrafo Arnaldo da Guia Taques, especialista em avaliação de imóveis.

Mário Okamura Cálculo elaborado pelos auditores da CGE para avaliar o valor venal do terreno no Jardim Liberdade

Segundo os auditores, foi usada uma equação para apurar o valor venal do terreno e observado que quando o imóvel possuir mais de uma frente, deve-se considerar para fins de enquadramento a face voltada para a rua/avenida de maior valorização.

Em consulta ao site da Prefeitura de Cuiabá, para o ano de 2013, para fazer a equivalência das áreas do bairro Jardim Fortaleza que é semelhante e adjacente ao Jardim Liberdade, foi estimado que 20% dos lotes do Jardim Liberdade se assemelham ao padrão de rua 10 do Jardim Fortaleza; 30% dos lotes do Jardim Liberdade se assemelham ao padrão de rua 8 do Jardim Fortaleza, e 50% dos lotes do Jardim Liberdade se assemelham ao padrão de rua 6 do Jardim Fortaleza, por possuírem características equivalentes.

“Portanto, foram considerados os valores por metro quadrado do Jardim Fortaleza e multiplicado pela área equivalente entres os bairros obtendo, por conseguinte, um valor aproximado do que seria o valor correspondente para o Jardim liberdade”, constataram.

Em relação ao valor apresentado pelos avaliadores, os auditores afirmam que a Planta de Valores Genéricos da cidade de Cuiabá, para o Jardim Fortaleza, adjacente e semelhante ao Jardim Liberdade, para 2013, apresenta o valor máximo de R$ 22,56/m² (terrenos de frente para a Avenida principal); o valor intermediário de R$ 16,921m² (terrenos entre os limites dos bairros Jardim Fortaleza, Santa Laura, Osmar Cabral, São Sebastião e os limites do perímetro urbano do município), e o valor mínimo de R$11,28 m² (terrenos entre os limites do bairro Osmar Cabral, São João Dei Rei, Jardim Fortaleza, Santa Laura, São Sebastião, Jardim dos

Ipês, Rio Coxipó e os limites do perímetro urbano da cidade na zona sul).

Conforme se verifica no laudo de avaliação, o valor do metro quadrado foi calculado como sendo R$ 32,50/m², totalizando R$ 31,7 milhões, tendo em vista que a tabela paradigma apresenta o valor de R$ 14,8 milhões. (veja no quadro)

Reprodução Segundo os auditores, valor cobrado para desapropriação do bairro Jardim Liberdade foi supostamente superfaturado

Irregularidades

De acordo com a CGE, as inconsistências e as irregularidades formais foram detectadas no parecer ora apresentado, fato que demonstra que o laudo de avaliação de imóveis apresentado não está em consonância com os normativos técnicos, sendo o de maior relevância a não apresentação da memória de cálculo que seria condição primordial para dirimir qualquer dúvida a respeito do valor apresentado.

Para sanar algumas dúvidas em relação ao laudo e complementar informações que não constam do documento, foi realizada uma reunião em 15 de setembro deste ano, na secretaria estadual de Cidades (Secid), no qual estiveram presentes os auditores José Celso Dorilêo Leite e André Luiz Costa Ferreira; Arnaldo da Guia Taques da Secid, já Roosevelt Alves Filho não compareceu.

Na ocasião, Arnaldo declarou que os dois avaliadores foram "in loco" fazer o reconhecimento da área, e efetuaram cotação de preços por meio de imobiliárias. Contudo, quando questionado em relação à memória de cálculo do laudo, ele disse que precisaria de, pelo menos, uns 30 dias para apresentação.

Entretanto, a CGE informou que têm prazos para cumprir e o parecer iria ser finalizado sem este documento, mas que os avaliadores da Secid poderiam apresentar a memória de cálculo para o Ministério Público Estadual, fato que até agora não ocorreu.

Diante disso, os auditores ressaltam que os valores apresentados no laudo “sub examine estão bem superiores ao constante na Planta de Valores Genéricos de Cuiabá/MT do ano de 2013”. A CGE ainda solicita dos responsáveis pelo laudo de avaliação a memória de cálculo utilizada para a estimativa do quantum indenizatório da área, com os níveis de qualificação conforme preconiza a NBR 14.653 por meio do grau de fundamentação e o grau de precisão.

Denúncia

A denúncia indica que a desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do bairro Osmar Cabral, custou R$ 31,7 milhões. O valor foi repassado à proprietária Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, com objetivo de desviar recursos em favor do grupo criminoso liderado por Silval.

Após a desapropriação, 50% do valor, que corresponde a R$ 15,8 milhões, retornaram para a organização por meio da empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller. Segundo a investigação, R$ 10 milhões foram destinados a Silval. O restante foi dividido entre Nadaf, Marcel, Arnaldo Alves, Afonso Dalberto e Chico Lima. A denúncia resulta de desdobramento da Operação Sodoma.

