Barranco deve ser empossado e diplomado 5ª; Taborelli perde vaga

Mário Okamura/Rdnews Tendência é que Barranco ocupe a cadeira já na próxima sessão na AL, prevista para 14 de setembro

O ex-superintendente do Incra Valdir Barranco (PT) deve ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e empossado na Assembleia na quinta (8). A confirmação foi feita pelo advogado de Barranco, Elvis Klauk Júnior. No final da tarde de ontem (2), o corregedor Regional Eleitoral, desembargador Luiz Ferreira da Silva, determinou o reprocessamento do resultado da eleição para deputado estadual de 2014 com a contagem de votos de Valdir Barranco (PT).

Com efeito prático, isso resulta na diplomação de Barranco como deputado estadual na vaga atualmente ocupada pelo coronel da reserva da Polícia Militar, Pery Taborelli (PSC), que perde o mandato e será diplomado como suplente de deputado. O petista, segundo a assessoria da Assembleia, será empossado assim que apresentar o diploma. Assim, a tendência é que ele ocupe a cadeira já na próxima sessão legislativa, prevista para 14 de setembro.

Com isso, o último ato de Taborelli na Assembleia terá sido seu voto a favor da chapa encabeçada pelo deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) para presidente da Mesa Diretora durante biênio 2017/2018. Apesar de autodenominar sua atuação na AL como independente e pleitear independência do Legislativo frente ao Executivo, ele se alinhou com os governistas no dia da votação.

Taborelli ficará sem mandato em meio a outra disputa eleitoral. Ele concorre contra a atual chefe do executivo municipal, Lucimar Campos (DEM), o empresário Alan da Top Gás (PV) e Milton do PSOL (PSOL).

Decisão

O corregedor determinou o reprocessamento imediato da eleição proporcional de 2014 para deputado estadual em Mato Grosso, devido a validação do registro de candidatura de Barranco - até então ficha suja. Contabilizando os votos do petista, a coligação da qual ele fazia parte tem direito a mais uma cadeira, enquanto a coligação à qual Taborelli pertencia, perde.

"Diante dos termos da mensagem advinda do Tribunal Superior Eleitoral (fls.1622/1627), informando que o Ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso ordinário n. 118-39, deferindo o registro de candidato de Valdir Mendes Barranco ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2014, reformando, assim, acórdão deste Regional, impõe-se reprocessar o resultado da eleição proporcional estadual", consta do texto de Luiz Ferreira da Silva.

Como Barranco era o mais votado na sequência dos candidatos da própria coligação, ele assume a vaga enquanto Taborelli perde o mandato. Eleito pelo PV e hoje no PSC, ele permanece como 1º suplente de sua coligação.

Eleição passada

Apesar de ter tido mais votos que Taborelli, Barranco havia ficado de fora da Assembleia porque teve seu registro de candidatura de Barranco negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por conta de reprovação na Câmara, mesmo com parecer favorável no TCE. A situação foi revertida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, outros pareceres desfavoráveis, dessa vez do TCE e de anos anteriores da gestão de Barranco como prefeito, mantiveram a situação pendente.

Por fim, no julgamento do STF, decidiu-se que quando se trata de contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa a função de controle e fiscalização de suas contas. No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma das prerrogativas da Câmara de Vereadores, que exerce essa função com o auxílio dos Tribunais de Contas do estado ou do município, onde houver.