Beneficiária do Bolsa Família, de Campo Verde (a 130 km de Cuiabá), teria sido utilizada como “laranja” para fazer doação à campanha da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do então vice-presidente Michel Temer (PMDB), em 2010. A informação é do jornal Folha de São Paulo - veja aqui.

Agência Brasil Chapa de Dilma e Michel Temer está na mira do ministro do TSE Gilmar Mendes

De acordo com a reportagem, as investigações iniciaram em 2013, pela Polícia Civil de Mato Grosso, e foram encaminhadas para o TSE no meio deste ano. O presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, determinou o andamento das investigações pela Polícia Federal de Brasília. O caso tramita no TRE do Distrito Federal.

A suposta fraude veio à tona para as autoridades, quando a beneficiária do programa procurou a delegacia do município para prestar queixa que seu nome constava na lista de doadores de campanha da petista, sendo que nunca colaborou.

Conforme a reportagem, a suposta doadora ficou sabendo que configurava na lista da campanha de Dilma, após receber um telefonema de um servidor do ministério do Desenvolvimento Social. Ela foi informada de que teria ofertado R$ 500 para a petista.

Outras denúncias

Além deste caso, tramitam no TSE quatro ações que pedem a cassação da chapa Dilma e Temer. Ambos são acusados de abuso de poder econômico e político. Há também suspeita de que recursos foram desviados da Petrobras para abastecer campanha, conforme investigações da Operação Lava Jato.