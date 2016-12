Biometria é feita em 12 cidades; em VG e em Sinop por agendamento

A Justiça Eleitoral realiza o cadastro biométrico dos eleitores em 12 municípios, incluindo Cuiabá. Em Várzea Grande e Sinop o cadastro biométrico é realizado por agendamento. Os eleitores destes dois municípios podem agendar o atendimento pelo telefone 0800-647-8191 ou no site do TRE. A opção de utilizar ou não o sistema de agendamento é do juiz eleitoral, que analisa as particularidades e a demanda da cidade.

Reprodução Justiça Eleitoral já começou o cadastro biométrico no Estado, incluindo Cuiabá

Já em Alta Floresta, Alto Araguaia, Arenápolis, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Cáceres, Mirassol D'Oeste, Sorriso e Tangará da Serra o atendimento acontece por ordem de chegada. Para fazer o cadastramento biométrico o eleitor deve apresentar um documento oficial de identidade (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, dentre outros definidos em lei) e comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, boleto de IPTU, contrato de aluguel, dentre outros definidos pelo juiz eleitoral).

Homens com mais de 18 anos e que irão requerer a primeira via do título devem apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar. A carteira de habilitação não é aceita como documento de identificação para fins de alistamento.

O cadastramento biométrico no Estado já foi concluído e homologado em 29 municípios: Acorizal, Araguaiana, Araguainha, Campo Verde, Campos de Júlio, Chapada dos Guimarães, Cocalinho, Indiavaí, Jangada, Lucas do Rio Verde, Luciara, Nortelândia, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Ponte Branca, Pontes e Lacerda, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Serra Nova Dourada e Vale do São Domingos, Torixoréu, Nova Mutum, Jaciara e Primavera do Leste.

Desde 7 de novembro, quando foi reaberto o cadastro nacional de eleitores, até essa quarta (30), mais de 4,2 mil eleitores fizeram o procedimento. (Com Assessoria)