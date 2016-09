Buffet Leila Malouf diz ter interesse em esclarecer denúncias da Sodoma

Reprodução Agentes da polícia civil ao chegarem ao Buffet Leila Malouf para cumprir busca e apreensão

O Buffet Leila Malouf, que teve um dos seus proprietários, Alan Malouf, envolvido em esquema investigado em nova fase Operação Sodoma, emitiu nota negando qualquer envolvimento da empresa em irregularidades. O Buffet chegou a ser alvo de busca e apreensão na operação.

Alan, segundo denúncia, teria lavado parte do dinheiro desviado na desapropriação de terreno no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá. As investigações apontam que valores aplicados nas empresas de Malouf retornavam com propina de 1% ao mês. Ele foi levado coercitivamente para prestar esclarecimentos sobre o caso.

"Pedro Nadaf e Arnaldo (Alves) ajudaram ocultar o valor recebido com Alan Malouf. Alan Malouf receberia os valores como receita na empresa de sua propriedade, aplicaria e remuneraria os comparsas em 1% ao mês", diz trecho da decisão da juíza Selma Arruda.

O buffet, no documento, reitera compromisso de trabalhar com seriedade. Reforça ainda que está à disposição para esclarecimentos.

Ex-secretários, Silval e empresários são presos em 4ª fase da Sodoma

Veja a íntegra da nota: