Bulhões diz que delator comandava empresas envolvidas em esquema

Gilberto Leite Promotor Marcos Bulhões detalha como empresário Elias Nassarden Júnior conduzia esquema na AL

O promotor de Justiça Marcos Bulhões diz que o empresário e réu Elias Abrão Nassarden Junior, que celebrou um acordo de delação premiada com 12 páginas ao Gaeco, é o responsável de todas empresas quem recebiam dinheiro pago pela Assembleia pelos produtos não entregues.

Conforme Bulhões, Nassardem apenas emitia notas fiscais, recebia o dinheiro do Legislativo, sacava, entregava pra Ademar Adams e, segundo o Ministério Público Estadual (MPE), passava para o então presidente José Riva.

“Ele ficava com uma porcentagem pra si como vantagem, já que não era lucro, porque não entregava produto nenhum. Deste R$ 40 milhões uma parte ficava com ele, como recompensa pela participação no esquema, e o restante devolvia para Ademar Adams”, explica.

O promotor também ressalta que as empresas no ramo de papelaria existiam, de direito, mas não de fato, e que na instrução foi explorado mais ainda essa questão do absurdo do volume que alegavam usar. “Simplesmente não era entregue porque a empresa não tinha estoque, nunca compraram nada. E como conseguiram vender mais de R$ 40 milhões de materiais para a Assembleia se nunca compraram material para revender?”, questiona.

Segundo ele, tratam-se de três empresas que participaram dos pregões e outras duas que lavavam dinheiro. Bulhões diz que Nassarden era sócio da Livropel, mas usava pessoas próximas a ele, de quem pegou o nome para usar como “laranja”. “Eram parentes dele e usava empresas para participar de pregões”.

O promotor diz que o empresário confirma todos estes fatos. “Nas declarações ele fala que tinha contato com Ademar e com Riva. Nos demais réus que atestavam o recebimento das declarações não tinha contato. Quando alguém solicitava, ele trazia”, conta, se referindo ao material de expediente.

De todo modo, na delação Nassarden esclarece que as empresas não existiam, e que usou pessoas para auxiliá-lo no esquema. “As pessoas entregaram documentos, abriam firmas, e todas as empresa eram no nome de familiares dele”.

Bulhões ainda revela que o empresário era quem administrava o esquema, e reforça que o fato dele assumir essas responsabilidades não exime os demais envolvidos. “Porque queiram ou não a partir do momento que você empresta o nome para servir de laranja, você está praticando crime”.

Conforme o promotor, o Gaeco deve ouvir a versão das pessoas envolvidas. “De repente podem admitir, isso não dá para presumir. A partir dessas declarações, os fatos que caracterizarem crime e que não estão narrados nessas denúncias, terão que ser denunciados de novo, com certeza. Consequências terão”, conclui.

Operação

A Operação Imperador, deflagrada em fevereiro de 2015, investiga o suposto desvio de R$ 60 milhões da Assembleia com falsas aquisições envolvendo cinco empresas do ramo de papelaria, todas de “fachada”. Em apenas um ano as empresas venderam mais de 30 mil toners ao Legislativo, que, à época dos fatos, contava com apenas 150 impressoras.