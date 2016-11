Cabeleireira é condenada a 4 anos de prisão por atear fogo na casa do ex

A cabeleireira Katiucy Silveira Locatelli foi condenada a quatro anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, por atear fogo no carro e na casa do ex-namorado, o empresário Antônio de Rosso. A decisão é da juíza Suzana Guimarães Ribeiro Araújo, da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, e foi proferida na última quarta (9). A magistrada também a condenou ao pagamento de 10 dias/multa, o equivalente a R$ 138,3.

Reprodução Katiucy Locatelli é acusada de provocar incêndio na casa de Antônio de Rosso

Conforme a denúncia, por volta de 14h de 29 de novembro de 2008, a cabeleireira provocou um incêndio na casa da vítima, localizada no bairro Boa Esperança. A investigação apontou que a denunciada manteve relacionamento amoroso com Antônio de Rosso e após o término, passou a vigiá-lo por não aceitar o rompimento.

Diante disso, estando ciente que Antônio estava namorando outra pessoa e que estava dormindo na residência, a cabeleireira foi até a casa portando vários galões de álcool e ateou fogo na caminhonete da vítima, que estava estacionada na garagem. Em seguida, as chamas se espalharam pela residência e só não queimou todo o imóvel porque vizinhos conseguiram acordar o empresário e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Katiucy, ouvida na fase inquisitorial, negou a autoria delitiva, alegando que manteve um relacionamento amoroso com a vítima antes dos fatos e que não tem conhecimento da razão pela qual ele estaria lhe imputando a prática do crime. Negou ainda conhecer do motivo pelo qual uma testemunha afirmou ser ela a autora do ilícito.

No entanto, vizinhos relataram ter presenciado quando a cabeleireira, após atear fogo no veículo, teria pulado o muro em direção à rua e saído em disparada, sentido UFMT. Como a condenação ocorreu em primeiro grau, a tendência é que a acusada recorra da sentença junto ao Tribunal de Justiça.