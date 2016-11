Candidata denuncia compra de votos a índios em Comodoro assista vídeos

A Justiça Eleitoral deve analisar uma denúncia de compra de votos que teria sido realizada pelo prefeito eleito em Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes (DEM), e pelo vice Valdeir dos Santos Vieira. De acordo com o documento protocolado ontem (11) no TRE, o vereador teria oferecido e entregado, para uma população indígena da região, cestas básicas e dinheiro para a compra de combustível. Jeferson foi o primeiro prefeito cadeirante eleito em Mato Grosso.

A suposta compra de votos teria sido realizada junto a índios da Aldeia Aroeira durante a campanha deste ano. Além do prefeito eleito e o vice, a denúncia ainda cita a vereadora, que também foi eleita, Érika Negarotê Garcez, que seria integrante do grupo indígena e, por isso, agia como intermediária.

Segundo o indígena Valdir Sabané, o prefeito, o vice e a vereadora realizaram pessoalmente a tratativa da compra de votos. “O Jeferson, com o Valdeir e a Érika e o Jailton estiveram na aldeia, na abertura do campeonato, e prometeram combustível e a cesta básica. Ele [Jeferson] prometeu e cumpriu. A gente veio até no mercado e pegou as compras e as cestas básicas que eles tinham prometido. Açúcar, arroz, feijão, macarrão, sal, óleo e fomos no posto e pegamos 55 litros de combustível”, relata em trecho do vídeo.

Em outra gravação, o índio José Elias diz que Jeferson prometeu que, caso fosse eleito, iria fazer uma festa para os indígenas. “Prometeu para o cacique que iria dar compras”. Em outro momento ele diz que os alimentos comprados custaram aproximadamente R$ 700, e que, além disso, foram mais R$ 300 em dinheiro para a compra de combustível.

A denúncia foi registrada pela candidata derrotada à Prefeitura de Comodoro Marlise Marques Moraes (PSDB), que obteve 4.583 votos, e pelo candidato a vice Egídio Alves Rigo. O caso foi protocolado na 61ª Zona Eleitoral de Comodoro, que é presidida pelo juiz eleitoral Marcelo Souza Melo Bento de Resende.

Outro lado

O tentou entrar em contato com o democrata, que atualmente ocupa a presidência da Câmara, mas ele não atendeu nem retornou às ligações. Jeferson conquistou 5.487 votos, correspondentes a 50,4% do eleitorado.