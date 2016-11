Candidatos a ouvidor-geral debatem defesas em audiência da Defensoria

. Defensoria Pública realiza audiência com candidatos ao cargo de ouvidor-geral

A Defensoria Pública realiza na próxima quinta (24) uma audiência pública para exposição e debate sobre a Ouvidoria Geral da Instituição e seu papel institucional, bem como apresentação e defesa das candidaturas ao cargo de ouvidor-geral do biênio 2017/2019. O ato será realizado no auditório Deputado Milton Figueiredo, da Assembleia, a partir das 8h.

A presidente da Comissão Eleitoral responsável pela condução do pleito, defensora pública Simone Campos da Silva, ressalta a importância da participação da população no debate. “A participação da sociedade está prevista na legislação que criou a Ouvidoria-Geral da Defensoria e é imprescindível, uma vez que contempla o exercício da democracia no planejamento e direção dos rumos da Instituição. Dessa forma, convidamos toda a sociedade para conhecer os candidatos e suas propostas”.

Já a votação para formação da lista tríplice pela sociedade civil será no dia 29, na sede administrativa da Defensoria, em Cuiabá, e, dando continuidade ao processo, em 2 de dezembro o Conselho Superior da Instituição, em sessão extraordinária, realizará a sabatina oral dos candidatos indicados e a escolha do novo ouvidor-geral. A nomeação, entretanto, cabe ao defensor público-geral, Djalma Sabo Mendes, que tem cinco dias para oficializar a decisão.

Seis candidatos tiveram o registro de candidatura deferido pela Comissão Eleitoral, sendo eles Auremacio José Tenório de Carvalho, Camila Scipioni, Cristiano Nogueira Peres Preza, Flavia Silva de Oliveira, Lucio Andrade Hilário do Nascimento e Valmir Molinaa, cidadãos não integrantes da carreira de Defensor Público. A posse será em 2 de janeiro. (Com Assessoria)