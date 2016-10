Caramuru investiu só 12% do acordo; prejuízo de R$ 93 milhões ao Estado

Reprodução Trecho do parecer emitido pela Controladoria Geral do Estado em relação a incentivo à empresa

O relatório de auditoria elaborado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) sobre as concessões de incentivos fiscais, por meio do Prodeic, constata que a empresa Caramuru Alimentos S/A obteve inconformidade em todos quisitos dos processos que visa a concessão de incentivos.

O laudo de vistoria existente aponta ainda que somente 12% dos R$ 105,5 milhões de investimentos proposto na Carta Consulta havia sido executado, ou seja, 12,6 milhões, gerando um prejuízo de R$ 93 milhões ao Estado. Outras 19 empresas demonstraram irregularidades.

Os documentos elaborados em fevereiro do ano passado foram encaminhados ao governador Pedro Taques e ao ex-secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Seneri Paludo, que agora atua na pasta de Fazenda. Os atos irregulares, segundo CGE, foram feitos no último trimestre da gestão do ex-governador Silval Barbosa, preso sob acusação de recebimento de propina em troca de incentivos fiscais.

Conforme relatório, em todos os processos havia pelo menos oito inconformidades relacionadas à falta de documentos ou certidões e ao fato de que os atos de vistoria eram feitos de forma ateórica “e sem método técnico ou científico claros e bem definidos, no que concernia à avaliação de qualidade e quantidade dos montantes físicos, financeiros e econômicos dos investimentos”, consta no documento que foi entregue à imprensa pela coligação “Dante de Oliveira”, encabeçada por Wilson Santos (PSDB), momento antes de protocolar na Delegacia Fazendária (Defaz), ontem (24).

Ainda de acordo com os documentos, em 16 dos 20 processos constantes na amostra, não constavam os indispensáveis decretos de enquadramento do Prodeic a serem publicados. Além disso, o intervalo da data do protocolo até o enquadramento dos incentivos fiscais demorou apenas sete dias, enquanto outras empresas esperaram até 133 dias para terem acesso ao benefício.

Neste contexto, há outras graves irregularidades, relacionadas ao fato de que em alguns processos a equipe técnica da secretaria estadual de Indústria, Comércio, Minas e Energia (Sicme) visitou as instalações das empresas, “atestou que os investimentos não haviam sido executados e, mesmo assim encaminhou-se os autos ao Cedem para a aprovação desse laudo de vistoria e, em consequência, a posterior publicação do decreto de concessão e fruição do Prodeic”.

Demais irregularidades encontradas foram a falta de estudo técnico ou demonstrativo acerca do impacto da concessão do benefício fiscal e sobre a renúncia de receita; não consta no decreto do governador dando publicidade ao enquadramento do Prodeic pela empresa beneficiária.

Decretos

Também foram juntados aos autos comprovantes dos decretos do ex-governador que supostamente comprovam que foram realizados de forma irregular. Os decretos foram assinados também pelo ex-secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia, Alan Zanatta.

Polêmica

As irregularidades acerca da Caramuru vieram à tona, após o candidato Wilson Santos ,em debate da TV Record, no último domingo (23), questionar o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB) sobre suposto envolvimento nas concessões de incentivos fiscais mediante propina de R$ 4 milhões.

Acontece que, segundo Wilson, o irmão do peemedebista, Marco Pólo Pinheiro, o Popó, e a esposa Bárbara Pinheiro admitiram o suposto esquema ao próprio candidato. O pagamento dos valores teria sido feito por meio das empresas de Popó, da esposa dele, e da irmã de Bárbara, Fabiola Noronha. Emanuel, por sua vez, nega qualquer envolvimento e o acionou judicialmente por calúnia, além de requer danos morais.

O modus operandi, segundo a denúncia, seria o mesmo praticado em outras concessões que são investigadas pela Operação Sodoma, na qual o delator do esquema João batista Rosa admitiu que pagava propina para não perder os incentivos ou ter acesso a eles.

Wilson denuncia Emanuel, família, Silval, ex-secretários e Walace por esquema de propina - ouça áudio