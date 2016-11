Chamado de vagabundo, sindicalista processa Wilson; audiência em 1 mês

Está marcada para 14 de dezembro a primeira audiência de conciliação entre o presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sisma-MT), Oscarlino Alves de Arruda, e o novo secretário estadual de Cidades, deputado Wilson Santos (PSDB). O encontro é proveniente do episódio em que Wilson, ainda na condição de deputado estadual e líder do Governo na Assembleia, se referiu ao sindicalista como “moleque e vagabundo", durante uma reunião que discutia a Revisão Geral Anual (RGA), em 6 de maio.

Reprodução Oscarlino Alves de Arruda processa o deputado e hoje secretário Wilson Santos

Em entrevista ao , Oscarlino contou que naquele período, servidores, parlamentares e o governo davam início às discussões sobre o RGA e as articulações sobre a greve se tornavam mais intensas. Ele narra que depois de duas paralisações o governo tomou duas ações, apresentou uma proposta ao Fórum Sindical, que foi recusada, e em seguida entrou com uma ação pedindo a ilegalidade da greve e obteve liminar.

A liminar foi derrubada e, segundo Oscarlino, neste momento, o governo “praticamente” encerrou a negociação encaminhando a proposta para a Assembleia. “Aí fomos para lá e ocupamos a Assembleia. Eram centenas de servidores, que permaneceram lá de 15 a 20 dias pressionando. Wilson era líder do Governo e estava com os nervos à flor da pele”, detalha.

Presidentes de sindicatos de várias categorias estavam reunidos dentro de uma sala da presidência do Legislativo quando as falas foram proferidas por Wilson, em um momento em que os ânimos estavam exaltados. O presidente do Sisma garante que os sindicalistas não ofenderam os deputados em nenhum momento durante as negociações. “Numa certa negociação e eu registrei que ficou muito chato para nós uma foto que circulou de deputados almoçando com secretários do governo. Eles podiam nos poupar desses momentos públicos. Não que não tivessem direito, mas naquele era um momento crítico, soou como deboche”, analisa Oscarlino.

Um vídeo fornecido pelo presidente do sindicato mostra o momento em que Wilson, visivelmente desconfortável com a situação, se irrita. Há trechos da fala do então parlamentar que não é possível identificar, porém, Wilson critica o fato de Oscarlino ter recusado a proposta de parcelamento do RGA no anterior, e neste propor a mesma coisa.

“Você conduziu mal, você criou expectativas que não se realizou, você não sabe sair da greve, moço. Vai sair como derrotado da greve. Outra coisa, você condenou o parcelamento ano passado e quer o parcelamento agora, quem é você? Você quando pega o microfone lá, você age como um moleque. Você rapaz, vagabundo”, dispara Wilson, enquanto o deputado Eduardo Botelho (PSB), sentado ao lado, tenta acalmá-lo.

Após o episódio, Oscarlino ingressou com uma ação de dano moral contra Wilson Santos. “Ele fez coletiva e disse que estava tudo dentro de casa. Mentiu que somos parentes, ele me expôs mais ainda”, reclama.

A audiência de conciliação estava marcada para ocorrer em 1º de novembro, porém, como o Tribunal de Justiça decretou ponto facultativo naquele, o encontro foi redesignado. Desde então, o servidor diz que não teve mais contato com o atual secretário.

Na ação, o presidente do sindicato pede indenização no valor de R$ 35,2 mil. Contudo, as chances do servidor obter respaldo no pedido são pequenas, pois o juízo pode entender que Wilson estava resguardado pela imunidade parlamentar por ter dito as palavras no exercício da função.

O ligou várias vezes para o telefone de Wilson, porém as chamadas não foram atendidas e até o fechamento desta matéria não houve retorno.