Chamar de ladrão é uma coisa, de ladrão burro é outra, reclama Fabris

Mário Okamura MPE denunciou Romoaldo, Fabris e Savi por ligação ao suposto desvio de R$ 9,4 mi dos cofres da AL

O deputado estadual Gilmar Fabris, que está na lista dos denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) ao Judiciário por envolvimento no suposto desvio de R$ 9,4 milhões dos cofres da Assembleia desvendado pela Operação Ventríloquo, afirma que ainda não tomou conhecimento do teor da denúncia. Entretanto, garante que não tem nenhum envolvimento com lavagem de capitais como consta na peça elaborada pelos promotores do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

“Não tomei conhecimento da denúncia. Não tenho nada com R$ 9 milhões e não lavei capital nenhum. Chamar de ladrão é uma coisa, agora ladrão burro é outra. Desviaram R$ 9 milhões e depositaram só R$ 95 mil na minha conta. Por favor, né”, declarou Gilmar Fabris se referindo ao valor que, conforme o MPE, teria sido lavado através de depósito na conta de assessora.

Já o deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) disse que se manifestou em depoimento ao MPE e que apesar de ainda não ter sido citado, está pronto para apresentar sua defesa. “Não pratiquei nenhum crime e somente paguei fornecedores da Assembleia. Estou à disposição para todos os esclarecimentos”, pontuou em entrevista ao .

Em nota, o deputado estadual Mauro Savi (PSB) informou que vai se manifestar após ser notificado oficialmente. Além disso, alegou falta de acesso ao inteiro teor da denúncia.

