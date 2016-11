Chapa de Wilson alega compra de votos e pede cassação de Emanuel

Edson Rodrigues Wilson Santos durante uma denúncia contra Emanuel Pinheiro

A coligação do candidato derrotado a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) está com duas ações na Justiça Eleitoral para pedir a cassação do registro de candidatura do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), eleito em 30 de outubro.

As ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) tramitam na 55ª Zona Eleitoral, propostas pela Coligação do tucano, denominada Dante de Oliveira. O processo corre em segredo de Justiça e ainda está na fase inicial de coleta de provas.

Segundo o assessor jurídico da coligação tucana, José Antônio Rosa, um dos processos investiga suposta compra de votos. “Temos provas, são testemunhas, vídeos, prova material”, garante, em entrevista ao . O outro apura possível uso indevido de meio de comunicação.

Há exatamente um mês, a coligação de Wilson, em coletiva, denunciou que Emanuel estaria comprando votos por R$ 50 e, para camuflar o esquema, simularia que as pessoas eram contratadas para trabalhar como fiscais no dia da eleição. À época, José Rosa explicou que as denúncias chegaram até eles por meio de colaboradores, cujos nomes seriam protegidos, pois fazem parte de uma ação como testemunhas, sendo que alguns deles ainda estariam trabalhando na campanha de Emanuel para levantar mais provas contra o então candidato adversário.

Wilson acusa Emanuel de compra de voto contratando falsos fiscais lista

Dois dias antes da coletiva, agentes da Polícia Federal estiveram no Comitê de campanha do peemedebista auxiliando servidores da Justiça Eleitoral no cumprimento de uma determinação, que teria partido da 55ª Zona Eleitoral. A ação ocorreu em decorrência de uma denúncia de compra de votos. O coordenador da campanha de Emanuel, Osvaldo Sobrinho, disse que o grupo estava tranquilo. “A justiça e a polícia só cumpriram seu papel. (...) Se fizesse o mesmo com o comitê do adversário nós estaríamos feliz da vida também", comentou.

Entenda a Aije

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, uma Aije é utilizada durante o processo eleitoral e se aplica para impedir e apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade de disputa entre candidatos em uma eleição, como ocorre nos casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social. Condenado neste tipo de ação, o político pode ser enquadrado como inelegível.

Outro lado

O ligou insistentemente para o assessor jurídico da coligação de Emanuel, Nestor Fidelis, porém, as chamadas não foram atendidas e até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Fogo cruzado

O registro de candidatura de Wilson Santos também foi alvo de pedido de cassação, mas por parte do Ministério Público Eleitoral, pelo promotor Vinicius Gahyva. Teria chegado ao conhecimento da promotoria eleitoral a denúncia de suposta compra de votos por parte da coligação durante a campanha eleitoral. Dentre as informações recebidas, o MPE aprofundou investigação em um dos possíveis cooperadores do ilícito, Lucas Matos Morais, “que estaria recrutando eleitores para participar de eventos políticos em benefício dos representados, em troca de dinheiro em espécie”, diz trecho da ação.