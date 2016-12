Chefe do Gaeco diz que o Brasil não vive mais sem colaboração premiada

Gilberto Leite Promotor de Justiça, Marco Aurélio, ressalta que o Gaeco tem sido muito criterioso e existem critérios legais a seguir para se fazer acordos de delação, os quais passam por um mecanismo de depuração

Não existe mais Brasil sem o instituto da colaboração premiada. A avaliação é do coordenador do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça Marco Aurélio. “A colaboração premiada é um mecanismo previsto em lei. Ela veio para ficar, é um caminho sem volta e deve ser defendida pela população de bem. Doa a quem doer”, declarou à imprensa.

Contudo, o promotor faz um alerta. “Colaboração não é prova e, sim, meio de prova. Não basta a palavra do colaborador, temos que ter indicativos, uma história que se complete pela colaboração e demais elementos”, pondera. Isso porque há casos em que réus se utilizam da delação como subterfúgio para evitar uma condenação mais dura ou mesmo a prisão.

Exemplo disso em Mato Grosso é a colaboração premiada firmada com Joaquim Fabio Mielli Camargo no decorrer das investigações da Operação Ventríloquo, deflagrada em julho de 2015, para apurar suposto de pagamento de propina e desvio de dinheiro público na Assembleia. O Gaeco e o Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) ingressaram com pedido de rescisão desse acordo, pois as investigações revelaram que Mielli "ocultou, dolosamente, o envolvimento nos fatos pelo deputado estadual Romoaldo Junior e por Francisvaldo Pacheco".

Por conta disso, Marco Aurélio ressalta que o Gaeco tem sido muito criterioso com a questão da colaboração. “Até mesmo, porque nós temos critérios legais para seguir. Não é porque o promotor quer que vai ter uma colaboração. Ela passa por um mecanismo de depuração”, salienta. Nesta linha, ele destaca que o caso de Mielli é o único com uma omissão “muito relevante” e que sua revogação está sendo processada.

Segundo o coordenador do Gaeco, a colaboração é um meio pelo qual o acusado pode ter um benefício, ou seja, uma troca. “O Estado abre mão de punir, mas o criminoso tem que trazer elementos que, de forma ordinária, não seriam do nosso conhecimento”. Deste modo, se em determinado momento o delator omite algo relevante, ele será punido com a revogação da colaboração.

Questionado se o advento da delação não acaba por gerar impunidade, tendo em vista que as penas aplicadas aos colaboradores são muito mais brandas, Marco Aurélio torna a dizer que cabe ao MPE verificar se, naquele caso, aquela pessoa não está usando o artifício da colaboração para se safar.

A entrevista foi concedida pelo promotor de Justiça Marco Aurélio, durante a cerimônia de lançamento do novo portal de transparência do Estado, realizada em 5 de dezembro.

