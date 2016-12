Chico 2000 e Bussiki têm contas reprovadas; defesa garante posses

Reprodução Inconsistência na conta de Marcelo Bussiki inclui doação feita pelo diretório municipal do partido

As prestações de contas apresentadas pelos vereadores Chico 2000 e Marcelo Bussiki, reeleito com 3,6 mil votos e eleito com 4,4 mil votos, respectivamente, foram desaprovadas pelo juiz eleitoral da 51ª Zona Eleitoral, Yale Sabo Mendes. A decisão foi proferida nessa quinta (1º de dezembro).

De acordo com o despacho, o magistrado detectou divergências entre os relatórios preliminar e conclusivo, resultados da análise técnica dos gastos, com relação às contas de Chico 2000. Nesse sentido, o relatório preliminar relacionou 28 gastos realizados anteriormente à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, somando mais R$ 47 mil.

Acontece que apenas três dos referidos gastos foram elucidados. “Já em relação às outras divergências, não foram explanadas detalhadamente pelo relatório preliminar, quais seriam essas divergências entre a prestação de contas parcial e a final”, argumentou a defesa do parlamentar.

“Causa estranheza a ponderação já que todos as 28 despesas foram mencionadas na mesma tabela, exatamente com os mesmos dados das três despesas a cujo respeito o candidato se pronunciou. Não há como acatar a defesa nesses termos. À evidência, tal irregularidade é grave”, salientou o juiz.

Quanto a Marcelo Bussiki, verificou-se que tanto a prestação parcial quanto a final foram entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral. A comparação entre ambos resultou em alguns apontamentos feitos pelo magistrado, tais como a ausência de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas.

Entre as inconsistências detectadas está a doação registrada no Sistema de Prestação de Contas, realizada em prol do candidato pela direção municipal do partido (ou comissão provisória), no valor de R$ 3,7 mil. “Embora o candidato tenha promovido o registro do valor como estimável em dinheiro, tal circunstância não o isenta da emissão” de recibo eleitoral, disse o juiz.

Também foi encontrada divergência nos valores informados a título de despesa, consistente na despesa de R$ 8 mil realizada pelo parlamentar junto a Interage Comunicação Ltda EPP. Em sua manifestação, Bussiki informou que estaria juntando o documento comprobatório da despesa, o que não ocorreu até a data da decisão, conforme informa o parecer conclusivo.

Outro que teve as contas desaprovadas foi o vereador Adilson Levante, porém ele não foi reeleito.

Outro lado

Ao , o advogado dos parlamentares, José Antônio Rosa, informou que a decisão não implica a não diplomação e posse dos vereadores. “Com relação ao mandato não interfere em nada, vai se diplomar normal, isso não existe. Os processos já estão comigo e vamos entrar com recurso. Se for aceito, as contas vão ser aprovadas, se não for, tem o TSE ainda”, explica. Neste contexto, o advogado garante que mesmo que as contas continuem como desaprovadas, eles poderão assumir o cargo.