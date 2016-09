Chico Lima desembarca em Cuiabá nesta 6ª e será conduzido para CCC

O procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima, considerado um dos líderes e principais articuladores nos esquemas fraudulentos no governo, deve chegar em Cuiabá por volta das 23h, desta sexta (30), no vôo da TAM. Ele foi capturado no Rio de Janeiro, na segunda (26), onde trabalhava como motorista do Uber, por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), na deflagração da quarta fase da Operação Sodoma.

Reprodução Procurador aposentado Chico Lima chegará por volta das 23h no aeroporto Marechal Rondon

Conforme informações, Chico Lima deve ser transferido ainda hoje e, ao chegar no aeroporto Marechal Rondon, será conduzido ao IML para realizar exame corpo de delito. Em seguida o réu será levado para o Centro de Custódio de Cuiabá (CCC).

A chegada do ex-procurador já era aguardada, tendo em vista que antes do ex-governador Silval Barbosa ser ouvido na instrução do processo, ele e o ex-secretário Arnaldo Alves devem ser interrogados por delegados fazendários.

Hoje foi ouvido o empresário Valdir Piran, no Gaeco. Ele foi preso em Brasília e recebido no Estado na quarta (28). Nas investigações, Piran aparece devido a uma dívida de campanha eleitoral de R$ 40 milhões de Silval com ele.

De acordo com as investigações, foi por conta dessa dívida que Silval entregou R$ 10 milhões, quantia referente à propina que recebeu no esquema investigado pela Sodoma 4, para Piran e o filho Valdir Piran Junior, para saldar o débito.

Escoltados por policiais, Arnaldo e Piran desembarcam e vão para CCC

Chico Lima

O procurador aposentado aparece em todas as fases da Operação Sodoma, e também na Operação Seven. Conforme as informações, Chico Lima realizava operações financeiras para fraudes na concessão de incentivos fiscais no governo, à época em que Silval comandava o Executivo.

Segundo os autos, Chico Lima citou quais eram os membros da organização criminosa que receberiam a propina, sendo eles Silval, Nadaf, Marcel de Cursi, Arnaldo Alves e Afonso Dalberto.

Operações

O esquema desmantelado na Operação Seven envolve a aquisição de área de 727,9 hectares situada na região do Manso, pelo valor de R$ 7 milhões, para criação do Parque Estadual Águas da Cabeceira do Cuiabá, em 2014. Ocorre que o terreno, que pertencia a Filinto Corrêa da Costa, integrava o lote de 3.240 hectares que foi adquirido pelo Estado ainda, em 2002, pelo valor de R$ 1,8 milhão.

Já a Sodoma 1 apura supostas fraudes na concessão de incentivos fiscais no Estado. A Sodoma 2, por sua vez, apura aquisição ilegal de imóveis supostamente com recursos provenientes de propina e desvio de verba.

A Sodoma 3 investiga a suspeita de pagamentos de propina em contratos celebrados com o governo na gestão de 2010 a 2014, período em que Silval foi governador. Por fim, a operação Sodoma 4 investiga desvio de dinheiro realizado por meio de três desapropriações milionárias pagas pelo Governo Silval, em 2014.

Delação premiada de Afonso teria originado a Operação Sodoma 4