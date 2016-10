Chico Lima fala em sequestro e diz que ficou em cela com cachorro veja

O advogado Arthur Osti, que defende Silval, perguntou se o ex-governador tentou fazer alguma tratativa com ele. Chico Lima negou qualquer contato sobre isso com Silval.

15h:23

Bulhões questiona quantas vezes o ex-procurador tratou com o Nadaf. Se foram mais de duas vezes. Ele disse que nunca tratou nada com Afonso Dalberto, ex-presidente do Intermat.