Chico Lima passa mal, é internado e depoimento na 7ª Vara acaba adiado

Seven

Rogério Florentino Chico Lima é acusado de ajudar em esquema de fraudes para desviar dinheiro público na gestão Silval

O procurador aposentado Chico Lima passou mal e o depoimento dele, previsto para hoje (3), foi adiado para a próxima segunda (10), às 14h30. O advogado dele, João Cunha, disse que Chico foi recambiado para Cuiabá na sexta (30) e adentrou ao sistema prisional por intermédio do Centro de Custódia da Capital (CCC).

Ele passou o sábado e o domingo na unidade, quando começou a se queixar que estava sentindo dor. “Desde que chegou aqui já não se sente bem. É natural que isso aconteça”, disse o advogado.

Ainda segundo João Cunha, na manhã desta segunda (3), a enfermagem do Centro de Custódia constatou que ele estava tendo fibrilações fortes. “São muito perigosas, porque podem induzir a acidente vascular cerebral e, até mesmo, a infarto do miocárdio. Ele foi conduzido pela própria direção do Centro de Custódia, até uma unidade hospitalar local que já o atendera anteriormente e lá se encontra internado fazendo os exames para constatar a existência dessa fibrilação e debelá-la”, informou.

O procurador está na unidade hospitalar, segundo seu advogado, acompanhado de familiares enquanto recebe a medicação. “Só pode ser combatida por intermédio de aplicação de medicação intravenosa, o que não é possível fazer nas atuais condições do Centro de Custódia.

Segundo o advogado, o quadro de Chico Lima é estável, mas inspira cuidados. João Cunha explica que Chico Lima tem 63 anos, é diabético e tem problema coronariano. Na data designada pela juíza Selma Arruda ele virá a sua oitiva. “Fará suas declarações sem o menor constrangimento”, assevera o jurista.

Acusações

Na Seven, Chico Lima é acusado de ter atendido o pedido de um favor que de Filinto Correa da Costa, seu cunhado, para que se manifestasse diante do governo a respeito da desapropriação da área. A compra, segundo os autos do processo, foi fraudulenta.

Acontece que as terras já pertenciam ao Estado. As investigações apontaram que Filinto recebeu R$ 7 milhões, em 2014, por parte de uma propriedade que já havia sido adquirida pelo governo, em 2002, por R$ 1,8 milhão. Um decreto assinado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) readequou a classificação do lote de Parque Estadual para Estação Ecológica, dispensando a necessidade de consulta pública, o que facilitou a transação.

Mas, a defesa contesta que tenha havido fraude. “A desapropriação, a compra da área, é um fato lícito. A área existe e já foi comprovado. Poderia ser vendida, não haveria sobre ela nenhum embaraço o que também já foi comprovado. A aquisição, está mais do que comprovado, é de interesse público, porque lá está uma das cabeceiras e a foz do Córrego Cuiabá da Larga que dá origem ao nome Cuiabá e Cuiabá da Larga”, pontua.

Segundo o advogado, no processo não há nenhuma prova de que Chico Lima tenha se favorecido pessoalmente na negociação. “Tanto é que não se diz no processo que ele tenha recebido valores, não transitou valores, não ocultou valores. Muito pelo contrário, lamentavelmente. O depoimento de Filinto Correa da Costa esclareceu que ele insistiu para que Francisco o auxiliasse nisso”, informa.

A defesa defende que é equívoco afirmar que a área foi comprada duas vezes. “Já está mais do que comprovado e até mesmo o juízo já reconhece que a área foi vendida apenas uma vez. Duas matrículas imobiliárias tiveram origem na Sesmaria do Rio Bonito e essa matrícula número 1.062 só foi vendida uma vez, agora em 2014”, sustenta.

O advogado considera que a Justiça está fazendo o seu papel, mas que a acusação é errônea. Ele nega também que o mal estar de Chico Lima seja estratégia para evitar o depoimento. “Se ele não for ouvido hoje, será ouvido amanhã, depois de amanhã. Prestará suas declarações com galhardia, sem nenhum interesse em obstar o processo judicial. Ocorre, porém, que ele não pode permanecer nesse estado sem assistência médica. É direito de qualquer um receber assistência médica nessa condição. A fibrilação pode conduzir à morte”, conclui.