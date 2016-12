Chuva não dispersa manifestantes e ato contra corrupção reúne 1,5 mil

Diversas pessoas compareceram à manifestação realizada no fim da tarde deste domingo (4), na praça Oito de Abril (em frente ao Choppão), em Cuiabá. Contrários às alterações feitas pela Câmara no pacote das 10 medidas anticorrupção e à favor da Operação Lava Jato, os manifestantes se vestiram de verde e amarelo e enfrentaram algumas pancadas de chuva para protestar.

De acordo com a estimativa de público feita pela Polícia Militar, cerca de 500 pessoas estiveram presentes. Já a organização do evento, feita pelo Movimento Muda Brasil, calculou entre 1,5 mil a 2 mil manifestantes.

Entre as autoridades presentes estavam a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, que discursou por breves minutos em cima do carro de som posicionado na esquina da rua Estevão de Mendonça com a Avenida Getúlio Vargas. “Estou aqui para, como cidadã e magistrada, me unir aos senhores nessa luta contra a corrupção. Nós precisamos fazer as 10 medidas serem aprovadas como elas foram para a Câmara. O povo não quer esse tipo de manobra”, cobrou.

Também marcaram presença no ato o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, o presidente da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP) e promotor de justiça Miguel Slhessarenko Junior, o promotor Roberto Turin, a promotora Lindinalva Rodrigues e Ana Luiza Peterlini, entre outros.

Gilberto Leite/Rdnews População nas ruas durante manifestação contra mudanças em lei de combate à corrupção

A funcionária pública dos Correios, Marisa Moreira, compareceu ao ato e disse à reportagem que seu principal objetivo ali era protestar contra a corrupção e a legislação em causa própria do Congresso. “Estamos cansados disso porque nós dos Correios, inclusive, fomos vítimas da corrupção, da ladroagem, porque nosso plano de saúde foi todo desviado para as eleições dos políticos passados”, comentou.

A vendedora de espetinho Adiane Alves Pereira, que exerce seu trabalho sempre em eventos, viu na manifestação uma oportunidade para fazer uma renda extra. Questionada sobre a motivação do protesto, ela disse não ter conhecimento aprofundado no tema, mas considera que magistrados e promotores não devem ter seu trabalhado cerceado por medo de responder a um processo. “Acho que faz parte do trabalho deles”, analisou.

Nenhum trajeto foi percorrido pelos manifestantes, que permaneceram concentrados ao redor do carro de som. Algumas pessoas levaram cartazes criticando os altos subsídios dos parlamentes da Câmara, pedindo a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado e contra a corrupção.

Neste sentido, os seis deputados federais que votaram favoráveis à emenda que prevê responsabilização de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade, tiveram seus nomes citados e acompanhados por uma vaia coletiva. Dos oito deputados federais de Mato Grosso, o único voto contrário foi de Nilson Leitão (PSDB). O deputado Fábio Garcia (PSB) não compareceu à sessão. Votaram favoráveis Adilton Sachetti (PSB), Carlos Bezerra (PMDB), Ezequiel Fonseca (PP), Ságuas Moraes (PT), Tampinha (PSD) e Valtenir Pereira (PMDB).

Mudança

A manifestação foi marcada antes da Câmara votar e aprovar as alterações no pacote de 10 medidas. Até então, o objetivo era protestar contra projeto de anistia do caixa 2, bem como demonstrar apoio às investigações da Operação Lava-Jato. Com a alteração no cenário, o foco do protesto acabou mudando também.

