Clínica espírita que cobrava R$ 100 a consulta é interditada pelo Gaeco

Reprodução Acima, trecho do documento do Gaeco em que descreve como grupo agia em hospital espírita ilegal

Um hospital espírita ilegal localizado no assentamento Piratininga, em Nova Ubiratã, foi fechado pelo Gaeco, após denúncias de que no local eram realizadas cirurgias, consultas e curas espirituais mediante pagamentos e doações “espontâneas”. O grupo, de acordo com o documento do Ministério Publico Estadual (MPE), já chegou a receber por um procedimento cerca de R$ 17 mil.

A interdição atende um pedido de liminar do MPE, no qual aponta que Flávio Ferreira Teixeira, Sabino Maggioni e Espólio Hilário Bosing realizavam em média 200 consultas por dia, no valor de R$ 100 cada, isso somente no ano passado. “Assim teriam um lucro de R$ 8 milhões, não estando contabilizados os valores da cirurgia”, diz trecho do documento.

Segundo os autos, os requeridos efetuvam consultas e prescreviam medicações sem nenhuma comprovação científica ou contraindicações. Conforme o relatório do Gaeco, as investigações apontaram que Sabino Maggioni e Espólio Hilário Bosing comandavam um esquema para “ludibriar” as pessoas através da fé e crenças.

“Os requeridos intitulam que vivem de doação, no entanto, na recepção do hospital informam que o valor da consulta é de R$ 100 e ao recebimento do valor fazem com que as pessoas assinem um caderno, onde consta que o dinheiro foi recebido como doação”.

De acordo com o MPE, a prática realizada pelos investigados é caracterizada como crime de estelionato, curandeirismo, bem como exploram a ingenuidade de pessoas simples, iludindo-as de que serão curadas e exercendo ilegalmente a medicina. “Determina a interdição dos estabelecimentos (...) para que os réus se abstenham das práticas ilícitas”, traz o documento.