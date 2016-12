CNMP suspende promotora por 30 dias por assédio moral a servidores

Por unanimidade, o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu, nessa terça (6), aplicar a pena de suspensão por 30 dias à promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, Fânia Helena Oliveira Amorim, por prática de assédio moral. A decisão foi proferida em sessão ordinária.

A medida foi aplicada após análise da Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00076/2016-19, proposta pela Corregedoria Nacional do Ministério Público para modificar outra decisão, proferida pelo procurador-geral do MP, Paulo Prado, que absolveu a promotora. O Plenário do CNMP seguiu o voto do conselheiro relator Fábio Stica.

Ilustração Conselho Nacional do MP suspende promotora Fânia Helena por prática de assédio moral

Para o relator, “restou cabalmente comprovado que a promotora de Justiça Fânia Helena Oliveira Amorim, com nítido escopo de retaliação a quatro servidores que teriam subscrito representação em seu desfavor, pela qual ela já fora anteriormente punida, adotou exigências diferenciadas, fiscalização excessiva, além de cobrança reiterada e desmedida com relação a eles”.

Fábio Stica também disse que foi apurado nos autos que as novas rotinas de trabalho implementadas por Fânia criavam um clima de estresse, tensão e constrangimento aos servidores da Central de Inquéritos de Cuiabá. Isso porque “além de destoar, e muito, do padrão das demais promotorias, as ordens da promotora de Justiça tinham o objetivo de desgastar, expor e retaliar os servidores que já haviam formulado representação contra ela em 2013”, observou.

Segundo o conselheiro relator, as condutas praticadas pela promotora de Justiça implicaram em violação aos deveres funcionais dispostos nos incisos II, V e IX do artigo 134 da Lei Orgânica do MPE. “Poderia ser aplicada a pena de suspensão à requerida, pelo prazo de 90 dias, considerando a reincidência registrada pela Corregedoria-Geral do MPE, aliada à conduta reprovável exaustivamente comprovada nos autos. No entanto, entendo razoável, partindo de uma interpretação não apenas literal da norma, a aplicação de 30 dias de suspensão, pena que inegavelmente é grave e tem consequências sérias”.

Fábio Stica também recomendou que a CNMP observe os trabalhos de Fânia Helena durante a correição geral que será realizada em fevereiro de 2017. O tentou, por meio da assessoria do MPE, localizar o contato da promotora afastada, entrentanto, não obteve êxito. (Com Assessoria)