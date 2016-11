Com chapa única, Arimatéa comanda pela 2ª vez a presidência da Amam

Gilberto Leite/Rdnews Juiz José Arimatéa é reconduzido à presidência da Amam para segundo mandato

O juiz José Arimatéa deve ser reconduzido à presidência da Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam) para o biênio 2017/2018. Ele concorreu por chapa única denominada “Valorização e Transparência”. A eleição ocorre durante todo este domingo até as 17h.

Ao todo 375 magistrados, entre juízes e desembargadores ativos e aposentados, estão aptos ao voto, e até o momento cerca de 70% em todo o Estado já votaram. A posse está prevista para 8 de dezembro.

Também compõem a chapa a juíza Ana Cristina Silva Mendes (1ª vice-presidente), a desembargadora Clarice Claudino da Silva (2ª vice-presidente), a juíza Ana Graziella V.C.A. Corrêa (1ª secretária), o juiz Anderson Gomes Junqueira (2º secretário), o juiz Yale Sabo Mendes (1º tesoureiro) e o juiz Mirko Vicenzo Giannotte (2º tesoureiro).

Para o segundo mandato, Arimatéa afirma que vai investir na valorização dos magistrados de primeiro grau, além de trabalhar em sintonia com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). O orçamento previsto da Amam continua R$ 100 mil mensais, correspondente a pouco mais de R$ 1 milhão por ano.

Quando foi eleito, em dezembro de 2014, entre as principais propostas de Arimatea estava a implementação de ações que possibilitem o avanço na defesa das prerrogativas dos juízes e desembargadores. Na ocasião, ele elencou como prioridade possibilitar maior participação da Amam no cotidiano dos associados e também ampliar o diálogo com a classe por meio da retomada dos chamados grupos de estudos (encontros regionais), que acabaram ficando num segundo plano.